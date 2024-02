Dieci Parole, dieci comandamenti: parte il corso 2024 a Termoli

Un cammino semplice e alla portata di tutti per scoprire o ri-scoprire 10 Parole di vita. Perché tante volte chi si avvicina alla fede si ferma alla superficie, alla crosta, e non si riesce a gustarne la bellezza profonda.

Per chi?

Per giovani dai 18 anni in su e adulti.

Per chi è curioso e vuole avvicinarsi alla fede, ma non sa da dove iniziare.

Per chi si è allontanato o si sente lontano e vuole provare a ricucire.

Per chi è in cammino, ma vorrebbe mettere ordine e andare a fondo.

Come, dove e quando?

Il cammino inizierà con un nuovo gruppo nella nostra diocesi giovedì 8 febbraio 2024 e sarà ogni giovedì alle ore 20.55 nella chiesa “Gesù Crocifisso” nella città di Termoli.

Non c’è da iscriversi, non c’è da prenotare, non c’è da pagare.

Vieni. Provi. Se ti piace, torni.

Quello delle 10 parole o dei dieci comandamenti è un cammino di fede ideato nel 1993 da un sacerdote romano, don Fabio Rosini, responsabile per l’ufficio vocazioni della diocesi di Roma rivolto inizialmente ai giovani ma ora vissuto da tutti. È attualmente diffuso in tutta Italia, in più di 60 diocesi. L’esperienza è molto arricchente ed aiuta ognuno a riscoprire la propria umanità e la propria fede in relazione al progetto di Dio. Questi incontri hanno il fine primario di introdurre al discernimento sulla Volontà di Dio e consentire di imparare a prendersi ‘la parte migliore’, intesa come la propria vocazione. A molti questo percorso ha dato senso e addirittura cambiato la vita.