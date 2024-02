"All in gioco" i rischi della ludopatia spiegati agli studenti

Convegno sulla ludopatia: intervista a Orsola Di Palma

TERMOLI. Si è tenuto presso l'auditorium di via Elba a Termoli, il seminario in presenza del progetto "All in gioco per la legalità". Hanno partecipato come moderatrice e relatore l’avvocato dottoressa Rosa Maria Mauri, referente Codacons Molise-Termoli, la relatrice la psicologa dottoressa Orsola Lucia Di Palma, gli studenti del liceo scientifico e classico di Termoli e l'Arma dei Carabinieri, con la presenza del maggiore Alessandro Vergine comandante della Compagnia dei Carabinieri di Termoli.





Un problema quello della ludopatia che colpisce ogni età e nessun ceto sociale può sentirsi escluso. Soprattutto i giovani, con i social sempre a portata di mano, sono quelli molto più esposti. Uscirne si può, come hanno spiegato tutti gli intervenuti, ma a fare il primo passo deve essere la ferma volontà del ludopatico perché questa è considerata una vera e propria dipendenza e patologia grave.

Incontri questi avuti con scolaresche presenti, utilissimi per porre all’attenzione quella che sta sempre più diventando una piaga sociale. Ascoltiamo la dottoressa Orsola Lucia Di Palma e l’avvocato Rosa Maria Mauri.

