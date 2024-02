"Squilli di Trombetta", diamo i voti alle squadre termolesi

TERMOLI. Diamo merito al basket giovanile, la cantera dell’Air Basket Molise Basket Young, voto 10.

Non si ferma la striscia di vittorie dei prodi Young #U19 e questo vuol dire solo una cosa...Che con l'ultimo referto rosa di stasera vs Basket Venafro la prima fase del campionato è arancio e coach Pezzella festeggia assaporando il dolce della Vittoria. Testa ora alla seconda fase e un appello per l’immediato futuro: “Voi, splendido e caloroso pubblico degli spalti del PalaSabetta, seguiteci ancora A prestoooooooooo!!!!!!”.

Questo è il grido entusiasta della Cantera Molise Basket Young dell'Air che ha ottenuto 8 vittorie su 8 gare della prima fase.

Basket serie C Unica Air Basket Termoli, voto 9,5. Alle due ultime vittorie consecutive, ci aggiungiamo quella giocata ieri, mercoledì 31 gennaio, si consolida, seppur fino a domenica, il secondo posto in coabitazione con il Magic Chieti, che saranno ospiti qui a Termoli. La squadra si è ripresa alla grande dopo il disastroso inizio 2024, e ora ha aggiunto due nuovi ed interessanti giocatori Nathan De Sousa e Matteo Tersillo. Non sono esclusi altri arrivi per esempio un ottimo Pivot.

Calcio serie D Termoli Calcio 1920, voto 9. Finalmente il Termoli si è svegliato e, seppur non ancora fuori dalla zona rossa, ha intrapreso una media punti che viene tenuta più da una squadra di prima fascia che da quelle di ultima. Sette punti su tre partite sono davvero tanta roba, ora sempre a caccia di conferme. Domenica una sfida delicatissima, al Cannarsa arriva L’Alma Juve Fano, scontro diretto che potrebbe catapultarci per la prima volta fuori dalle sabbie mobili. Per questo chiediamo ai ragazzi di continuare a mettercela tutta.

Calcio a 5 serie C1 Arcadia Calcio a 5, voto 8. Con la vittoria in trasferta l’Arcadia rimane sempre attaccata alla coda del fuggitivo Saracena Futsal. La squadra è comunque forte e sognare è lecito. Non è detto che sempre i sogni svaniscano all’alba, a volte si realizzano pure e l’Arcadia fa bene a crederci.

Basket prima divisione maschile Airino Basket Termoli, voto 5. I Gialloblù conducono la partita per 35 minuti ma la perdono malamente, nei 5 minuti finali quando la benzina finisce. D'altra parte, si aveva di fronte la seconda in classifica, in condominio con il Cepagatti, e questo fa capire il valore tecnico che è emerso brutalmente. I parziali raccontano tutto il crollo e il malumore finale, che ha una motivazione tecnica su cui i ragazzi molisani dovranno lavorare duramente per riprendersi nella prossima partita casalinga, proprio contro Cepagatti. L'Airino non è riuscita più a giocare, contro le difese miste e alternate da coach Di Luca, che con pazienza, con tutti i suoi ragazzi, è rimasto sempre in linea di galleggiamento, con un piano partita ben definito che alla lunga ha pagato. Questa, per quanto dolorosa sia, è solo una sconfitta che può solo aiutare il team ad affrontare le prossime sfide.

Pallavolo serie C interregionale maschile Termoli Pallavolo, voto 5. Una condotta di gara con supponenza non è da prima della classe e speriamo che questa sconfitta possa servire di lezione per i prossimi importanti incontri. In un colpo solo, raggiunti dagli avversari che avranno di fronte nella finale di coppa Abruzzo tra 10 giorni.

Calcio eccellenza Molise G. S.Difesa Grande Termoli 2016, voto 4. Perdere lo scontro diretto con una squadra che fino ad oggi ha fatto peggio di te è imperdonabile. Speriamo in un miracolo ma per sperarlo bisogna che i primi a crederci siano loro che vanno in campo

