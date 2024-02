Il Carnevale a Termoli arriva dal mare

TERMOLI. Il Carnevale quest’anno arriva molto presto. Tra 12 giorni saremo già in Quaresima, quindi in questo momento siamo nel bel mezzo del Carnevale.

Quest’anno Termoli avrà un Carnevale che marino e si chiamerà “Carnevale dal Mare”, dove ci saranno all’opera associazioni, scuole di danza, gruppi folklorici, maghi, giocolieri e molto altro ancora.

Sarà un Carnevale monotematico che, però, che non tarperà le ali alla fantasia. Il tema è il mare e ci saranno barche trainate su carri, pirati corsari e molti altri personaggi inerenti al mare. Una caccia al tesoro, giochi e allegria per grandi e piccini.

“Il Villaggio di Carnevale”, con la nona edizione torna la sfilata dei carri allegorici ispirata alle tematiche del mare. Divertimento assicurato per quattro giorni con mascherine, coriandoli, musica, balli, caccia al tesoro, leccornie, gonfiabili e animazione per tutti.

Sarà un Carnevale pieno di novità, a partire dalla sfilata dei carri allegorici che torna in città e per la prima volta si ispirerà alle tematiche del mare. A sfilare, infatti, saranno tre simpatiche imbarcazioni trainate da trattori per le vie del centro di Termoli, accompagnate dalle scuole di danza con musica, balli e vestiti a tema.

La quattro giorni dedicata alla festa carnevalesca è stata presentata dall’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile in compagnia dei rappresentanti di tutte le associazioni che aderiscono all’iniziativa.

Quattro giorni pieni di attività per i quali l’assessore Barile ha voluto prima di tutto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato agli eventi tra cui associazioni, scuole di danza e coloro che hanno allestito i carri.

L’idea di una sfilata ispirata al “mare” è partita dopo una riflessione con il presidente della seconda commissione consiliare Antonio Di Brino ed ha trovato subito il consenso dell’assessore Barile proprio per cercare di rendere ancor più particolare il Carnevale termolese.

Una prima edizione alla quale ne potranno seguire delle altre attraverso nuove idee che si potrebbero ispirare proprio alle tradizioni più radicate in città.

La nona edizione de “Il Villaggio di Carnevale” vivrà quattro intense giornate dal 10 al 13 febbraio prossimi e vedrà come centro nevralgico di tutte le attività Piazza Vittorio Veneto dove ci saranno anche stand con dolciumi e gonfiabili:

- Sabato 10 febbraio

ore 15,30 – Borgo Vecchio – “Il tesoro del borgo”

- Domenica 11 febbraio

Ore 10,30 – Piazza Vittorio Veneto – “Tutti in Piazza”

Ore 15,30 – Piazza Vittorio Veneto – “Aspettando i carri”, sfilata “Carnevale dal Mare”

(Partenza dei carri prevista per le ore 15,30 da Piazza Donatori di Sangue con arrivo per le 18 in Piazza Vittorio Veneto). La sfilata dei carri partirà da Piazza Donatori di Sangue passando per Viale Trieste, Via Abruzzi, Via Cesare Battisti, Via Fratelli Brigida, Via Roma, Corso Nazionale fino ad arrivare in Piazza Vittorio Veneto)

- Lunedì 12 febbraio

Ore 17 – Piazza Vittorio Veneto – “A Carnevale, ogni gioco vale!”

- Martedì 13 febbraio – Piazza Vittorio Veneto – “Il gran galà di Carnevale”

Gli stand in Piazza Vittorio Veneto saranno allestiti dall’Amip e Federazione Italiana Organizzazione Eventi. Le scuole di danza che allieteranno tutti i presenti sono New Free Dance, Fly Zone, Emozioni Latine e Termoli Danza.

I carri allegorici sono stati allestiti dal gruppo folklorico ‘A Shcaffette, Circolo Vela Surf e Circolo Canottieri Termoli.

L’animazione per i più piccoli è invece affidata a Di Lalla animazione con la partecipazione di Mago Peppe e Mago Tony.

Si ringrazia per la collaborazione la Pro Loco di Termoli e la Croce Rossa

Galleria fotografica