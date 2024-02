A San Valentino il tour degli innamorati nel Borgo di Termoli

TERMOLI. Torna per il secondo anno la manifestazione voluta per la ricorrenza di San Valentino.

Il 14 febbraio “Il Borgo degli innamorati” promette tante sorprese per tutte le coppie che vorranno trascorrere una serata diversa e con tanti avvenimenti all’interno del borgo vecchio di Termoli.

Ad un costo di 15 euro a coppia si potrà percorrere un autentico tour all’insegna delle tradizioni legate agli innamorati, come la rappresentazione di Romeo e Giulietta ed il racconto di tante altre storie d’amore oltre alla riscoperta di alcune antiche botteghe del borgo ed angoli incantevoli del borgo da riscoprire e dove poter farsi fotografare e lasciare il proprio lucchetto d’amore.

La manifestazione è stata presentata in conferenza stampa dall’assessore alla Cultura Sport e Turismo Michele Barile e da Paola Palombino di Turismol che a sua volta ha citato tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa.

Il tour prevede un autentico ingresso nel borgo a partire dalla Torretta Belvedere dove si terrà la rappresentazione di “Romeo e Giulietta” di Willliam Shakespeare con gli attori della compagnia teatrale “L’altro teatro”.

Si proseguirà poi verso la scalinata di Montecastello dove verrà rappresentato il testo della canzone “Albachiara” di Vasco Rossi e dove sarà possibile scattare fotografie.

A seguire sarà la volta della bottega dell’artista Enzo Botteri che sarà a disposizione per far conoscere la propria vita e la propria attività a tutti i presenti.

Il tour dell’amore si sposterà poi in Piazza Bisceglie dove le coppie di innamorati potranno lasciare il loro lucchetto simbolo di un amore che si rinnoverà proprio nel giorno di San Valentino.

In via Policarpo Manes invece si troverà un fotocorner nei pressi del ristorante Zi Peppino, saranno presenti i fotografi del circolo “Buonaluce” e dove il tour si fermerà per ascoltare la storia in harbereshe raccontata da Fernanda Pugliese, un racconto d’amore proveniente dai balcani dal titolo “Il cipresso e la vite”.

Storia di due innamorati contrastati dalle proprie famiglie e infine uccisi proprio da uno dei due familiari. In quel posto, con l’arrivo della primavera, nacque un cipresso e poi una vite che diedero vita alla leggenda di questo amore. Storia che viene anche raffigurata in un murale che si trova a Montecilfone.

Ci sarà poi la possibilità di visitare la Termoli Sotterranea con un brindisi organizzato dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Termoli che partecipano all’iniziativa.

La bottega delle sorelle Benaduce sarà invece a disposizione con un fortocorner dedicato al medioevo.

Nei pressi di Palazzo Norante, invece, sarà presente ad attendere le coppie di innamorati Basso Caruso con un racconto che riporterà al 1202 e che è legato alla storia di Oliviero Da Termoli, all’amore per la sua Maddalena e alla battaglia di Costantinopoli che in seguito fece riportare a Termoli le reliquie di San Timoteo.

Ma ci saranno anche storie legate al mare come quella di Pinella e Donato, quest’ultimo da anni farista del faro che dal Borgo Vecchio di affaccia sul mare in prossimità del trabucco sottostante.

Il tour degli innamorati proseguirà infine per la Rejecelle, il vicolo stretto del borgo vecchio e fino ad arrivare al Castello Svevo dove i partecipanti saranno infine accolti dagli alunni dell’Istituto Alberghiero con un’ultima sorpresa che suggellerà la seconda edizione de “Il Borgo degli Innamorati”.

Il tour dell’amore partirà alle ore 18 dalla Torretta Belvedere, per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail alla Turismo, turismotermoli@gmail.com, sul sito internet e sui social della stessa associazione.