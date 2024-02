Inclusione con la Lingua dei segni per bambini in età prescolare

TERMOLI. La Fondazione Millennium Avvia il Progetto "Babylis" all'Asilo N. M. Campolieti: Promuovere l'Inclusione Attraverso la Lingua dei Segni per i Bambini in età prescolare.

La Fondazione Millennium ETS, costituita nell’anno 2007, che ha come scopo principale la promozione e la valorizzazione dell’individuo nelle diverse fasi evolutive della vita umana e l’obiettivo di raccogliere, gestire e destinare fondi ed aiuti umanitari da e verso qualunque Paese della Terra perseguendo lo scopo della solidarietà sociale, è lieta di annunciare l'avvio del suo innovativo progetto denominato "BABYLIS" presso la scuola dell’infanzia N.M. Campolieti, un'iniziativa che mira ad avvicinare i bambini di età prescolare alla lingua dei segni italiana (LIS) per promuovere l'inclusione e la diversità.

Il progetto "BABYLIS" rappresenta un passo avanti nel campo dell'educazione prescolare, ponendo l'attenzione sulla comunicazione inclusiva fin dalla più tenera età. La scuola dell’infanzia N.M. Campolieti si trasforma così in un laboratorio sperimentale, dove i bambini avranno l'opportunità di avvicinarsi alla LIS scoprendo una forma aggiuntiva di comunicazione.

Obiettivi Principali del Progetto:

1.Inclusione: Favorire un ambiente inclusivo in cui tutti i bambini, indipendentemente dalle differenze, possano comunicare efficacemente e sentirsi accettati.

2.Sviluppo Linguistico: Promuovere lo sviluppo delle competenze linguistiche attraverso l'avvicinamento alla conoscenza della LIS insieme alla lingua parlata.

3.Sensibilizzazione: Sensibilizzare i genitori, gli educatori e la comunità sull'importanza della LIS come mezzo di comunicazione inclusivo.

4.Ricerca Educativa: Condurre ricerche educative per valutare l'impatto positivo dell'integrazione della LIS nel contesto prescolare.

Attività del Progetto:

Il progetto "BABYLIS" includerà lezioni interattive di avvicinamento alla lingua dei segni, giochi educativi e attività creative per coinvolgere i bambini e rendere l'apprendimento un'esperienza divertente. Per informare i genitori e coinvolgerli, la Fondazione Millennium e la scuola dell’infanzia N.M. Campolieti organizzeranno nell’ultima giornata un incontro di sensibilizzazione con i genitori per illustrare i benefici della LIS nell'ambito prescolare ed avere un momento di confronto ed approfondimento.

La Fondazione Millennium crede che l'accesso alla comunicazione inclusiva fin dalla prima infanzia sia fondamentale per costruire una società che valorizzi la diversità. Con il progetto "BABYLIS" stiamo piantando i semi per un futuro in cui ogni bambino possa esprimersi liberamente, indipendentemente dalle barriere linguistiche.

Il Progetto si svolgerà nelle date del 5 - 12 - 19 - 26 di febbraio 2024.