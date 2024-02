Giornata dei calzini spaiati a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Il primo venerdì di febbraio è la Giornata dei calzini spaiati.

Questa iniziativa è nata dall’idea di un’insegnante di scuola primaria e mira a sensibilizzare i bambini sulla diversità in modo giocoso e colorato.

Utilizzando il tema dei calzini spaiati, questa giornata celebra valori positivi come l’amicizia, la condivisione e la valorizzazione delle peculiarità di ciascun individuo.

In una bella mattinata di allegria e condivisione sono state tantissime le iniziative messe in campo dall’istituto omnicomprensivo Montenero. Tanti i momenti di condivisione vissuti alla scuola dell’infanzia tra disegni, ritagli, storie e filastrocche. Nella scuola primaria gli insegnanti hanno invece coinvolto i bambini in diverse attività divertenti e istruttive.

Nella scuola secondaria di primo grado invece, gli alunni delle classi prime hanno presentato delle letture sul tema, con il kamishibai, ai piccoli colleghi della scuola dell’infanzia.

Sempre nella scuola secondaria di primo grado, la classe 1^ B ha realizzato un murale arricchito di tanti, piccoli, coloratissimi calzini spaiati; gli alunni hanno infine completato le attività della giornata mettendo in pratica la conoscenza della lingua inglese, abbinando calzini e creando un divertente e vivace intreccio di parole e immagini.

Galleria fotografica