Assemblea diocesana dell'Azione cattolica

LARINO. Si terrà domenica 4 febbraio a Larino presso la Casa di Formazione "Giovanni XXIII" la XVIII assemblea diocesana dell'Azione Cattolica della diocesi di Termoli-Larino.

"Testimoni da tutte le cose da Lui compiute" è il tema che, sulla scorta della bozza del documento assembleare nazionale e diocesano, gli oltre 60 delegati delle parrocchie affronteranno per delineare il programma che l'associazione si darà per il triennio 2024-2027.

Saranno presenti alcuni membri della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali, che porteranno il saluto dei Movimenti e delle Associazioni di appartenenza.

Interverrà anche il vescovo diocesano Gianfranco De Luca, che durante la celebrazione eucaristica consegnerà il mandato ai nuovi Presidenti eletti nelle parrocchie.

Sarà presente, inoltre, il consigliere nazionale dell’Acr Lorenzo Felici, non solo per adempiere a quanto previsto dal regolamento, ma soprattutto per arricchire il dibattito portando le tante sollecitazioni che vengono dal lavoro svolto a livello nazionale.

Compito dell'assemblea, oltre a quello di discutere e votare la bozza di documento, sarà quello di votare i membri del prossimo consiglio diocesano.

"L'assemblea - afferma Mariagrazia Fratino, presidente diocesana dell'Azione Cattolica - non è un momento formale di rinnovo delle cariche, ma è occasione privilegiata per vivere a pieno la democraticità dell'associazione e per delinearne il futuro prossimo insieme come soci e come responsabili, saranno momenti di grazia e di comunione, in cui potremo rafforzare il nostro impegno di laici cristiani al servizio della Chiesa e della società".