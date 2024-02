“La memoria tiene il lupo dell'insignificanza fuori dalla porta"

Per non dimenticare

Per non dimenticare sab 03 febbraio 2024

MONTENERO DI BISACCIA. “Tutti abbiamo bisogno della memoria. Tiene il lupo dell'insignificanza fuori dalla porta". Saul Bellow.

Ieri mattina, gli alunni delle classi quinte della scuola primaria “Piazza della Libertà” di Montenero, hanno partecipato e animato la cerimonia di benedizione della targa apposta presso l’abitazione del militare montenerese Vittorio Argentieri, medaglia d’argento al valor militare durante la Grande Guerra.

I ragazzi, in presenza delle docenti, di don Stefano Rossi e dei presidenti delle associazioni dei carabinieri in congedo, bersaglieri in congedo ed ex combattenti, hanno celebrato l’evento organizzato dalla professoressa Teresa Bracone.

Gli alunni hanno reso omaggio alla figura di Vittorio Argentieri, giovane sottotenente morto eroicamente in battaglia, ricordando il suo sacrificio con rispetto e deferenza. Hanno poi recitato delle poesie e, dopo la benedizione della targa, hanno concluso la cerimonia intonando l’inno nazionale.

Galleria fotografica