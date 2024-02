“Io sono memoria, ricordare sempre per vivere”

LARINO. La Shoah è il tema dell’evento organizzato per il 7 febbraio 2024 alle ore 17.30 presso la Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino.

L’incontro interassociativo dal titolo “Io sono memoria, ricordare sempre per vivere” è promosso dal Lions club Larino, la Fidapa e il Rotary club di Larino con la collaborazione del Comune frentano. Le associazioni si sono unite supportate dall’ente comunale per promuovere l’attenzione alla memoria, quale azione collettiva volta a ricordare e comprendere il senso della vita affinché la storia non abbia a ripetersi. Un dovere che la comunità ha nei confronti dei giovani come valore educativo indiscusso.

Ad aprire l’evento, moderato da Graziella Vizzarri, saranno i saluti istituzionali del Presidente del Lions club Larino, Pasquale Gioia, il Presidente della Fidapa Larino, Noemi Petti, il Presidente del Rotary club di Larino, Antonio Guarino, il Sindaco del Comune di Larino, Giuseppe Puchetti e l’Assessore alla cultura, Iolanda Giusti.

Interverranno: il Professor Matteo Luigi Napolitano, docente Università degli studi del Molise con una relazione dal titolo - “Sono il custode di mio fratello”, i Giusti tra le Nazioni e la Memoria della Shoah – e Massimo Gatta, Bibliotecario dell'Università degli studi del Molise con una relazione dal titolo – Una semplice lettera contro la “banalità del male”.

Nell’ambito dell’evento ci saranno musiche e canti a cura di Ilaria Ficocelli, socia Young della Fidapa di Larino.