"Squilli di Trombetta": le prestazioni da lode di basket, calcio e pallavolo

TERMOLI. Tornano gli “Squilli di Trombetta”, diamo i voti alle imprese e alle prestazioni delle squadre termolesi.

Sul podio, l’impresa esaltante compiuta dall’Air basket Termoli, nel campionato di serie C unica. Voto 10 e lode. È uno spettacolo quello che ci ha regalato l’Air Basket Termoli contro i coinquilini del secondo posto in classifica del Magic Chieti. Ieri, fin dalle prime battute del match, si è capito palesemente che avremmo assistito ad una gara maschia, priva di fronzoli e concreta in toto. Non ricordiamo negli ultimi anni, una prova di forza così autoritaria e decisa. Se dovesse giocare, da qui fino alla fine, con questa determinazione, nessun avversario può metterci in crisi. Domenica abbiamo visto il bello del Basket e dello sport.

Sullo stesso gradino del podio il giovanissimo calciatore senegalese del Termoli Calcio 1920, Thiaw Yaba. Voto 10 e doppia lode. Il suo gesto ha colpito i tanti presenti. Prima della battuta del calcio di rigore, vincente, servito dal compagno di squadra Longo, Thiaw Yaba si è inginocchiato verso il mare, con le mani rivolte al cielo in segno di preghiera. Quel suo gesto ci ha distolti dalla battuta del rigore, e poi l’abbraccio a gol avvenuto verso il ragazzino è stato anche più bello del gol. Grande Thiaw Yaba, quando il calcio non è solo interesse, ma soprattutto passione e fede.

Calcio serie D Termoli Calcio 1920. Voto 10. Partita al cardiopalma, in zona salvezza al Cannarsa. Fino al 92’, il pareggio che stava maturando non suonava certo a demerito dei termolesi, ma a grande merito del portiere fanese Guerrieri che ha letteralmente salvato la propria porta in almeno tre occasioni. Alla fine il rigore al 92’ nettissimo, è stato il giusto premio ad una squadra che ha cercato la vittoria senza un attimo di tregua. Ora c’è la sosta e il prossimo 18 febbraio si viaggerà alla volta di Sora, che ha 24 punti come noi. Un’altra occasione per liberarsi di un altro concorrente per la salvezza finale.

Volley maschile Serie C interregionale, Termoli Pallavolo. Voto 9. Pronto riscatto della squadra di coach Mauro Palli, 0 a3 fuori casa, che restituisce un po’ di serenità all’ambiente. Ora concentrazione sulla finale di domenica, bisogna portare a casa un trofeo. Adesso assieme al Termoli ci sono altre due squadre a 29 punti. Tutto può accadere.

Basket prima divisione regionale Airino Basket Termoli. Voto 8,5. Più che l'inverno, sembra la primavera dello sport termolese, questo scorcio di inizio febbraio. A vincere è stata anche la formazione dell'Airino basket Termoli, 74-63 il risultato del match contro il Cepagatti, nel torneo di Divisione Regionale 2 (Promozione) Abruzzo-Molise. I Gialloblù, riescono a mettere un sigillo importante al loro campionato, battendo il team di Cepagatti che occupava la seconda posizione in classifica, e per una settimana guadagnano la quarta posizione in solitario.

Calcio a 5 serie C1 Arcadia Termoli Calcio a 5. Voto 8. Continua il suo magic moment. Altra vittoria dei termolesi che permette agli stessi di continuare a coltivare quello che ancora oggi appare più un sogno che altro. La squadra viaggia con il motore al massimo e quindi tutto è possibile.

Serie D femminile Delfina Volley School. Voto 5. La squadra non ha ancora vinto una partita intera e purtroppo persiste lo zero in classifica ma, questa volta ha vinto un set. Partite giocate 12, vinte 0, perse 12, set vinti 2, set persi 36, punti fatti 436 e punti subiti 942.

Il calcio regionale non ha giocato per la disputa della finale di coppa Italia regionale.

