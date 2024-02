“Sanniti, una Storia Negata”, un popolo che merita una memoria più sincera

Sanniti: una storia negata, intervista al professor Gianfranco De Benedittis

TERMOLI. Interessante il convegno proposto sabato scorso nella sala consiliare del comune di Termoli, dal titolo “Sanniti, una Storia Negata”. Il seminario è stato organizzato dal Lions Club Termoli Host, nel suo secondo semestre di attività. Trattato un tema molto interessante per il territorio e per il nostro Molise che vanta discendenze da questo antico e valoroso popolo. Il convegno è stato introdotto dal presidente del Lions Club Termoli Host Domenico Fabbiano e da Giuseppe Ramunno, membro del direttivo dello stesso club. Relatore del convegno l’archeologo campobassano prof. Gianfranco De Benedittis, studioso noto a tutti coloro che hanno a cuore l’archeologia del popolo Sannita, il professore ha parlato degli scavi da lui diretti a monte Vairano sito tra i comuni di Busso e Baranello e presenterà anche i libri: “Sanniti una storia negata” e “L’uomo Sannita”.





«Il Sannio non sempre è stato oggetto di ricerche scientifiche fondate – ha sottolineato Fabbiano - la storia raccontata dai vincitori, non sempre è stata obiettiva e del tutto veritiera. È il caso del popolo Sannita primo grande oppositore all’espansione e allo strapotere romano, che lo storico Tito Livio definì “rozzi montanari”. Un popolo, quello Sannita, che umiliò la grandezza di Roma, un affronto che soprattutto i narratori analisti hanno volutamente stravolto, tant’è che nella storia della letteratura dei Sanniti non è sopravvissuto nulla. Grazie alla recente opera dell’Archeologo Prof. De Benedittis, già docente presso la Università degli studi del Molise, che da sempre studia il Sannio antico in virtù dei decenni e decenni di campagne di scavi nei siti più importanti del Molise e regioni limitrofe, si è voluto restituire al popolo Sannita quel ruolo fondamentale che gli competeva, e che la “storia romana” a torto gli aveva cancellato.

Il professor De Benedittis con il libro: “I Sanniti una storia negata” che nel 2022 ha ricevuto il premio “G. Palmieri” per la qualità della ricerca storica, intende presentare il Samnium secondo il punto di vista dei Sanniti, un popolo che, per essersi opposto al potere espansionistico di Roma, è stato relegato ai margini della storia. Con quest’ultima interessantissima opera corredata da una miriade di foto, il Prof. De Benedittis ha restituito finalmente dignità all’antico popolo dei Sanniti smentendo così i soliti luoghi comuni che gli storici antichi ci avevano tramandato come popolo di rozzi montanari».

Galleria fotografica