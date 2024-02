Mondo della vetrinistica, la missione cinese

PETACCIATO. Il presidente dell’associazione Vetrinisti & Visual Europei, il cavaliere Giuseppe Marco Pasquarella, il 1° febbraio è partito insieme a un team di esperti professionisti della moda, per approdare in Cina a Xiamen, per incontrare i massimi vertici della Cina.

Dall’Italia sono partiti una rappresentanza nutrita e variegata che dei vari settori della moda oltre a Pasquarella, vi erano altri esperti del marketing e commerciale come la signora Paola Abiti e lo stilista Gian Pietro Muraro capo progetto e rappresentante della struttura cinese Qingyang Wu.

L’obiettivo è quello di portare lo stile italiano in Cina, nel centro di Xiamen per far emergere la collaborazione e professionalità dell’Italia, mettendo in risalto brand i italiani. Ma anche brand cinesi che avranno voglia di crescere. Tantissimi gli incontri dove Pasquarella ha scoperto la bellezza, la cultura gastronomica e la storia di un popolo che vuole crescere insieme a noi. Momento di orgoglio tutto italiano, molisano e soprattutto petacciatese.

