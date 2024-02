"Carnval de prime": un viaggio nel passato coi bambini di Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Nella scuola primaria di Santa Croce di Magliano i bambini delle classi seconde, insieme alle loro insegnanti, si sono immersi nell'atmosfera del Carnevale e hanno portato in scena la poesia "Carnval de prime".

La poesia di Raffaele Capriglione ha offerto loro uno sguardo nel passato, rivivendo le tradizioni del Carnevale di un tempo. Poesia ricca di dettagli che ha permesso ai bambini di comprendere come veniva vissuto il Carnevale nei secoli precedenti. Vestiti colorati, maschere artigianali e semplici accessori. Attraverso le parole della poesia i bambini hanno potuto immaginare come i loro coetanei di un tempo si preparavano per la festa tanto attesa. Questa esperienza è stata un'occasione per promuovere la conoscenza delle tradizioni e della cultura popolare. I bambini hanno imparato a valorizzare il patrimonio culturale del loro paese e ad apprezzare le tradizioni che lo caratterizzano.

Gli alunni e le insegnanti delle classi seconde, scuola primaria di Santa Croce di Magliano