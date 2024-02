Al via la mostra "L'abbraccio del pallium. La misericordia e la cura"

TERMOLI. Da lunedì 5 febbraio fino all’11 febbraio 2024, sarà allestita, presso l’Auditorium comunale di Via Elba (sopra al supermercato Pam), la mostra a pannelli dal titolo: "L’abbraccio del pallium. La misericordia e la cura".

L’evento, organizzato dal centro culturale “Il circolo dei Lazzari”, da “Scuola e lavoro” e dalla “Pastorale della salute” della diocesi di Termoli-Larino, nasce dal desiderio di capire cosa, realmente, domanda la mano tesa de “La malade” di Roger de La Fresnaye e cosa sia vera risposta a quella domanda. Nell’arte cubista, infatti, l’opera interpella sempre lo spettatore: il volto febbricitante è un’accorata domanda espressa drammaticamente da quella mano in primo piano. Chi la prenderà? Che risposta saprà dare? Come fare sì che la risposta non sia riduttiva rispetto al desiderio?”.

Sarà possibile visitare la mostra durante tutti i giorni in cui sarà allestita, dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Il 10 febbraio 2024, alle ore 18.00, si terrà, sempre presso l’Auditorium di Via Elba, un incontro conclusivo dell’evento in cui interverranno: il dottor Mariano Flocco (Hospice di Larino (CB), la dottoressa Giulia Cannito (Adi Asrem) e la dottoressa Monica Tontodonati (internista Humanitas Gradenico.

