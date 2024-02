Al Cosib il meeting sulle comunicazioni in emergenza e 112

Le prospettive delle comunicazioni in emergenza e 112: l'intervista a Matteo Gentile

TERMOLI. Si è svolta questa mattina, presso la sede dell’associazione di volontariato Sae 112 la conferenza stampa per la presentazione del convegno dal tema: “Le prospettive delle comunicazioni in emergenza e 112".

Il convegno si svolgerà a Termoli, domani sabato 10 febbraio dalle ore 9 alle ore 18, presso l'auditorium Cosib. La Conferenza stampa è stata aperta dal presidente dell’associazione Sae112 di Termoli, dottor Matteo Gentile, il quale, nel corso del suo intervento, ha sottolineato l’importanza dell’evento in programma per domani, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del Molise, che rappresenta un importante meeting di approfondimento su argomenti inerenti le comunicazioni in emergenza. Una tematica di estrema attualità che interessa, esperti di protezione civile, il mondo del Volontario, i professionisti della comunicazione e gli amministratori pubblici ad ogni livello istituzionale, dove si possono confrontare con le tematiche legate alla comunicazione in emergenze.

A seguire, è intervenuto il vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise il dottor Andrea Nasillo, il quale ha definito l’iniziativa lodevole e la tematica di estrema importanza. Questo evento è fondamentale per i giornalisti che nella comunicazione, in caso di emergenza, rivestono un ruolo chiave per evitare il rischio (reale) di diffondere panico, in caso di una non adeguata formazione in materia. La conferenza stampa si è conclusa con l’intervento della volontaria Laura Zanin che ha brevemente illustrato i lavori per la realizzazione di questo convegno da parte del Sae112. La partecipazione attiva dei volontari della Sae112 e l’importanza che il convegno vuole essere per la popolazione sono un ulteriore strumento di formazione e informazione al fine di condividere le conoscenze e le buone pratiche in materia di comunicazione, durante situazione di emergenza e l’importanza del numero unico europeo delle emergenze, il numero 112.

Nel corso dell’evento in programma, sono previsti numerosi relatori e si evidenziano interventi di personalità nazionali quali il dottor Agostino Miozzo, già direttore generale del dipartimento della Protezione Civile nazionale, nonché già responsabile della struttura operativa del Dpc Com di Larino, durante l’emergenza sisma Molise 2002, alluvione di Termoli gennaio/febbraio 2003, per indicarne solo alcune dell’emergenze legate al nostro territorio. Interverranno, inoltre, il dottor Massimo Crescimbene psicologo e psicoterapeuta presso Ingv, il professor Roberto Bernabei presidente di Italia Longeva, il dipartimento di Protezione Civile e i rappresentanti delle aziende partner di Sae112 Odv Motorola Solutions Italia e Beta80 S.p.A. Uno speciale focus illustrerà l’importanza del numero unico per le emergenze, che anche in Molise, si spera al più presto, verrà adottato, quale numero unico europeo ed è il numero telefonico 112.

La partecipazione al convegno è aperta a professionisti del settore, esperti in materia di protezione civile, rappresentanti di Enti Pubblici e privati, nonché tutti i cittadini interessati al tema della Comunicazioni in emergenza e il particolare ruolo del numero unico europeo per chiamate in caso di emergenza. Nel corso della manifestazione saranno presenti i mezzi di tutte le strutture operative istituzionali che concorreranno a dare risposta alle chiamate che riceverà la futura centrale telefonica del 112, e saranno presenti il parco automezzi della Polizia di Stato, Carabinieri servizio emergenza sanitaria 118, Vigili del fuoco e Capitaneria di Porto. Un convegno sicuramente interessante per tutte le associazioni e le strutture di protezione civile presenti in regione. Giuseppe Alabastro.

