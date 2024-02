Martiri delle Foibe: «La luce della memoria non deve morire mai»

Giornata del Ricordo, la manifestazione in largo Martiri delle Foibe con Fratelli d'Italia

TERMOLI. I massacri delle foibe sono stati degli eccidi ai danni di militari e civili italiani autoctoni della Venezia Giulia, del Quarnaro e della Dalmazia, avvenuti durante e subito dopo la seconda guerra mondiale da parte dei partigiani jugoslavi e dell'OZNA. Il nome di tali eccidi deriva dai grandi inghiottitoi carsici (chiamati in Venezia Giulia "foibe") dove furono gettati i corpi di alcune vittime, o, in alcuni casi, le stesse ancora in vita.

Fratelli d’Italia ha onorato il Giorno del Ricordo, alla presenza anche della Polizia di Stato e della Polizia municipale, omaggiando con una corona di fiori e con la benedizione i martiri delle Foibe, nel luogo che non li fa dimenticare, proprio “Largo Martiri delle Foibe, tra via Sannitica e piazza Sant’Antonio, mentre veniva diffuso il "Silenzio".

Il 10 febbraio è una data simbolo ma non solo della destra.

L’obiettivo è di ricordare le migliaia di donne, uomini e bambini massacrati nella tragedia divenuta simbolo del terrore. Defunti sì, ma mai dimenticati: bloccati nel ricordo, nella memoria delle generazioni future che ne conservano i dettagli affinché tali crudeltà non vengano riscritte nei libri di storia.

Anche quest' anno, quindi, per il decimo consecutivo, sono state ricordate tutte le vittime delle Foibe.

«È giusto non dimenticare. Noi siamo qui per testimoniare quello che è successo, anche se c’è qualcuno che tenta ancora di dire il contrario. Sono contento della presenza di Francesco Paolo Baccari, del senatore Costanzo Della Porta e dell’onorevole Elisabetta Lancellotta». Così il responsabile regionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Luciano Paduano.

«Un momento tragico dell’Italia, per quegli italiani che avevano la colpa solo di indossare alcune divise. In memoria di tutti quelli che sono caduti, affinché non succeda più». Ha dichiarato Franceso Paolo Baccari

Paduano ha ringraziato il senatore Costanzo Della Porta, con lui, ormai, da dieci anni per un anniversario importante, per troppo tempo taciuto e tenuto nascosto. «Ringrazio voi e soprattutto le Forze dell’Ordine, e gli iscritti di Fratelli d’Italia. Noi oggi riusciamo a ricordare chi, per troppi anni, è rimasto nell’oblio. È nostro dovere ricordare, le radici profonde non muoiono mai».

L'onorevole Lancellotta, nel suo intervento ha ricordato la giovane Norma Cossetto.

«Una giornata importante, la giornata della memoria di migliaia di vittime italiane, dalmate e giuliane. Giovedì è stata approvata la Pdl Foibe, con l’istituzione di un museo del ricordo che sarà diffuso anche all’interno delle scuole. Da donna voglio ricordare, Norma Cosetto, una donna che per mantenersi vicina ai suoi ideali, è stata stuprata, seviziata e uccisa. Il mio pensiero oggi va a lei. Giornata del Ricordo, la manifestazione in largo Martiri delle Foibe con Fratelli d'Italia».