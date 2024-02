Colori, balli, scherzi, sorrisi e magia: Larino capitale dell'allegria

LARINO. Tutto vero, oltre 15mila persone hanno scelto di vivere un weekend all’insegna dell’allegria e del divertimento: quella che da 49 anni contraddistingue il Carnevale storico di Larino. Sfidando anche il maltempo ed il vento che ha soffiato tra i giganti di cartapesta, tutto è andato come doveva tanto è vero che palese è stata ieri sera la soddisfazione degli organizzatori ma soprattutto quella dei gruppi costruttori, dei gruppi coreografici che hanno dato vita a degli spettacoli unici, premiati appunto dal gran pubblico presente.

L’edizione 2024 del Carnevale è, senza dubbio, quella della maturità per l’associazione Larinella che, d’intesa con l’amministrazione comunale, è riuscita a portare lungo il percorso storico della manifestazione un ventaglio di novità che hanno fatto la differenza. Una nuova zona di partenza dei sei carri allegorici, il campo sportivo, una nuova dislocazione del palco giuria e, per la prima volta, una tribuna da dove poter assistere da vicino all’esibizioni dei corpi di ballo, toccare, diremmo, con mano la maestria dei giganti di cartapesta.

E poi le voci del carnevale. La voce storica, quella di Gianluca Venditti a scandire con quella musicalità che lo rappresenta, tutti i momenti clou della sfilata. Con lui due dame, in queste prime sere, la sorella Teresa e Eleonora Moro, una delle artiste più brave che Larino ha espresso negli ultimi 30 anni.

Carri allegorici ma anche maschere singole. Altra novità di questa edizione. Testimonianza concreta di come il Carnevale a Larino sia profondamente radicato nelle coscienze, nei giovani come in coloro che giovani lo sono stati ma non hanno perso, crescendo, la voglia di ‘fare carnevale’, oggi magari, allestendo costumi e maschere o dando una mano nella costruzione dei carri che siamo sicuri non hanno più niente da invidiare ai più blasonati carnevali di Italia.

E poi ancora gli ospiti: Massimo Giletti e Fabrizio Corona. Dj Mitch e Cristina Scabbia. Il tutto nel primo weekend, in attesa del gran finale quando a Larino giungerà sabato 17 dj Molella e l’indomani, domenica, la madrina di questa edizione 2024 Manuela Arcuri.

Colori, magia, balli, scherzi, sorrisi per vivere come bambini il Carnevale dove ogni scherzo vale e si può raccontare. Dove? A Larino capitale dell’allegria anche in questo 2024.

Ricordiamo poi che è aperto il concorso fotografico della 49^ edizione del Carnevale di Larino, quest'anno in collaborazione con l’Associazione Culturale ACF ''Sei Torri'' Tommaso Brasiliano. Tre categorie: “Colore”, “Bianco e Nero” e “Opera segnalata” (menzione speciale della Giuria). Da scattare e inviare secondo regolamento prima delle 14:00 di domenica 18 febbraio 2024.

Ed ancora i consigli di Larinella, prima di venire al Carnevale, scarica l'app e potrai: Avere tutti i recapiti e i contatti utili, link ai social e al canale telegram, in un unico posto. Scoprire le convenzioni con le attività ricettive e di ristorazione, i menu e gli sconti dedicati al Carnevale direttamente in app. Giocare con noi ad "Esplora Larino". Portalo a termine (è un gioco da ragazzi) e ritira subito un premio al chiosco di Larinella. Votare i carri in gara: il voto fa parte della quota "voto popolare" che concorre alla classifica finale. Si vota dalla prima data in poi.

Galleria fotografica