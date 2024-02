"Squilli di Trombetta": sul podio svetta il basket

TERMOLI. La palma della migliore prestazione non poteva che essere assegnata al basket di serie C unica e all’Air Basket Termoli, voto 10 con lode. L’insidioso derby contro il Venafro, sul loro parquet, nascondeva pericoli latenti ma l’Air Basket, in un momento di forma smagliante, non è caduta in nessun tranello e si è portata avanti come un rullo compressore. Questa partita è stata un autentico spettacolo con entrambe le formazioni che hanno dato il massimo per ottenere la vittoria. Alla fine, è stata l’Air Basket Termoli a trionfare, dimostrando la propria determinazione e il proprio talento. L‘Air con questa vittoria ribadisce che è davvero una squadra fortissima, allenata perfettamente da un coach con la C maiuscola.

Ancora basket ma di prima divisione regionale, Airino Basket Termoli, voto 10. Stagione importante quella dell'Airino basket Termoli, l'altro volto della pallacanestro cittadina. Nuovo successo nel campionato di divisione regionale 2 Abruzzo-Molise, col quintetto di coach Salvatore Coppola che ha espugnato il parquet dell'Isola del Gran Sasso, 69-56 il punteggio finale. Se i Gialloblù volevano dare un segnale al campionato l'hanno dato, riuscendo ad andare a vincere sul difficile campo di Isola del Gran Sasso, blindando al momento e in solitario il quarto posto. Entrambi presentavano un'assenza importante e di diverso peso, il capitano Cau da una parte e il play Oriente dall'altra.

Calcio a 5 serie C1 girone B Arcadia Calcio a 5 Termoli, voto 10. Colpo sensazionale dell’Arcadia Calcio a 5 Termoli che ospitava quella che ormai era la prima in classifica, la Saracena Futsal. I termolesi si sono imposti con un netto 3 a 1 e compiono il sorpasso, infischiandosene dei limiti di velocità. La squadra termolese ha da qualche settimana ingranato la quinta o sesta velocità, e aveva anche cominciato a mettere la freccia del sorpasso. Tutto questo si è materializzato alla grande domenica scorsa, il team del mister Leo Langiano ha reso innocuo l’avversario. La squadra deve mantenere la concentrazione come ha fatto prima di adesso. Calma e sangue freddo da qui in avanti.

Volley femminile di prima divisione, Termoli Pallavolo, voto 7,5. Nel derby tra le due squadre termolesi la Termoli Pallavolo e la Delfina Volley School, abbiamo assistito ad una elettrizzante partita. Molte ragazze giovanissime fanno ben sperare per il futuro rosa di questa disciplina. Con piacere poi abbiamo rivisto delle ragazze molto in gamba come Maddalena Cimini, Silvia Campofredano e Martina Zara.

Volley femminile di prima divisione, Delfina Volley School, voto 7,5. Benché più giovani e con meno esperienza dall’ultima volta viste in campo, hanno davvero compiuto un salto di qualità importante. Si sono battute con caparbietà e grinta importante, hanno tenuto viva la partita fino all’ultimo servizio del tie break. Una partita avvincente, tenuta in bilico nel risultato fino alla fine. Le quote rosa sono in buone mani con loro.

Volley finale Coppa Abruzzo serie C Termoli Pallavolo, voto 7. Nonostante si giocasse davanti al proprio pubblico, la forza dei pescaresi si è manifestata in tutto il suo complesso, arricchito negli ultimi giorni da nuovi giocatori che sono scesi addirittura dall’A2. I ragazzi di Palli hanno, comunque, dato battaglia fino alla fine. n La gara è stata una degna finale, che ha ricevuto i complimenti dal presidente federale che si è complimentato con le due squadre, per l’organizzazione e la bella cornice di pubblico presente. Quindi solo il risultato ha bocciato, si fa per dire, i ragazzi di Termoli, ma per tutto il resto promozione piena. Alla Termoli Pallavolo vanno solo apprezzamenti e adesso sotto con il campionato, la ricreazione di coppa è finita.

Calcio eccellenza G. S. Difesa Grande Termoli 2016, voto 5,5. Brodino tonificante per il malato in convalescenza. Un punto che, purtroppo, serve a poco visto la situazione di classifica. L’obiettivo era dichiaratamente la salvezza e questi risultati, ottenuti fin qui, non inducono all’ottimismo. A fine girone di andata il patron prometteva aria nuova con qualche acquisto mirato, per tentare la risalita, ma purtroppo il malato continua a soffrire e non sembra esserci medicina capace di migliorare la situazione.

