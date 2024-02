Armando Scalella vola in Brasile per insegnare l'arte della pizza

TERMOLI. Insegnare l’arte della pizza oltre oceano si può, ed è quello che ha fatto il maestro pizzaiolo Armando Scalella, volando in Brasile.

Scalella, ricordiamo, è formatore tecnico nel campo della pizza. Diplomato presso l’Istituto alberghiero, ha sviluppato una profonda conoscenza nel campo degli impasti e dei loro sviluppi, sia attraverso corsi di formazione sia grazie al costante confronto con professionisti del settore. Dal 2018 si dedica all’insegnamento e dal 2021 è coordinatore nazionale nell'Accademia Nazionale Pizza Doc.

E proprio con l’accademia di Pizza Doc che Scalella lo scorso gennaio è stato a San Paolo per svolgere un corso da istruttore per insegnare come si fa la vera pizza italiana.

«Un corso intenso e pieno di persone di origine brasiliana- ha dichiarato Scalella- siamo stati anche nei locali a fare impasti e dimostrazioni con video informativi sull’arte della pizza napoletana in Brasile».

Una grande emozione e una grande vetrina internazionale per il giovane maestro pizzaiolo.

