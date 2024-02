La magia della biodiversità, l'apicoltura nidifica a scuola

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Venerdì 9 febbraio, presso i locali della Scuola Primaria di Santa Croce di Magliano, si è svolto il percorso di apicoltura didattica rivolto alle classi IV che quest’anno hanno aderito al progetto didattico 3Bee a scuola di Biodiversità. Il programma 3Beeè un piano didattico che potenzia il percorso scolastico degli alunni sulla biodiversità, unendo STEM, apprendimento digitale ed esperienza scientifica per formare e ispirare le nuove generazioni alla sostenibilità ambientale.

L’incontro teorico-pratico-interattivo ha coinvolto i bambini nelle spiegazioni con domande, paralleli e similitudini tra la vita dell’ape e la loro e si è conclusa con un’esperienza pratica: l’esplorazione, attraverso gli strumenti di lavoro propri dell’apicoltore, di un alveare.

I bambini hanno scoperto un mondo complesso e affascinante con regine, api operaie, fuchi, tutti con compiti precisi e definiti. Nessuna ape può sopravvivere senza le altre, tutte insieme creano una comunità attiva e concreta che riesce insegnare indirettamente anche il senso civile di convivenza e di collaborazione. Ci sono poi i prodotti dell’alveare: il miele, alimento vitale per le api e prezioso per gli uomini fin dai tempi antichi; il polline e la pappa reale, nutrimenti fondamentali per le api e potenti ricostituenti per l’uomo; la propoli, dalle mille funzioni nell’arnia e utilizzato dall’uomo come antibatterico naturale; in ultimo il veleno, difesa dell’ape ma anche medicina per gli esseri umani.

Inoltre a sostegno delle api ma anche di tutti gli insetti impollinatori, gli alunni hanno installato nel cortile interno della scuola un “hotel degli insetti” uno spazio trasformato nell’oasi della biodiversità per accogliere e tutelare la conservazione degli insetti impollinatori e per osservare sul campo le nozioni apprese in aula, riallacciando il legame con la natura, motore della curiosità e fonte inesauribile di conoscenza.

