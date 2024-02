Il Macte inaugura la mostra "Ersilia. Praticare l’altrove"

TERMOLI Dal 15 marzo al 1° giugno 2024 la mostra Ersilia. Praticare l’altrove, a cura di Alice Labor e Ginevra Ludovici, presenta un progetto che è la materializzazione del podcast prodotto da MACTE Digital – il portale online del museo – ispirato da Ersilia, la città immaginaria raccontata da Calvino ne Le città invisibili.

Attraverso gli interventi di artiste e artisti che hanno immaginato i luoghi, gli abitanti e le condizioni di Ersilia tra discipline e linguaggi molteplici.

La mostra mette in circolo sia le pratiche artistiche che l'esperienza del pubblico, spingendo ogni partecipante a diventare parte attiva di questo incontro tra realtà e finzione, con l’intento di costruire un racconto collettivo di immaginari condivisi.

In contemporanea sarà presentata nelle sale del museo una selezione di opere dalla collezione permanente; in particolare poster e pubblicazioni di sessant’anni di storia del Premio Termoli e un focus sull’opera di Malangatana Valente Ngwenya (1936-2011), artista mozambicano che ha realizzato nel 1996 un’imponente opera pittorica per la Galleria Civica di Termoli.

Attivazioni di Ersilia. Praticare l'altrove:

16 marzo Laboratorio Altre Geografie con Alice Pontiggia propone di immaginare collettivamente il futuro abitabile a partire da un'esplorazione delle acque di Termoli.

18 maggio Tasting session-Foodscapes4 con Aterraterra un percorso di osservazione e indagine gustativa

25 maggio Memorie Sonore con VacuaMoenia laboratorio che si dedica al paesaggio sonoro in relazione alla memoria, alla presenza e all’attesa

Per informazioni e iscrizioni info@fondazionemacte.com o 0875808025.

Venerdì 15 marzo ore 17– 20.