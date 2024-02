Che fisico in prima serata, Alex Piscino partecipa a Ciao Darwin

TERMOLI. Partecipazione col botto per il 40enne culturista pugliese e di adozione termolese, ormai, Alex Piscino, che reduce dalle vittorie collezionate negli ultimi anni in giro per l’Italia, avrà una straordinaria ribalta televisiva, stasera su Canale 5, l’ammiraglia Mediaset, nella partecipazione al programma cult condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti “Ciao Darwin”. Grazie a lui, nel corso del tempo, abbiamo scoperto che il Body building è uno stile di vita. Ce lo sottolineò lui stesso, evidenziando gli sforzi e i sacrifici che si compiono per mantenersi “in forma”, rigorosamente natural.

E queste credenziali, aggiunti al mix di ingredienti di sano agonismo, gli hanno permesso di aggiudicarsi diversi titoli e una Pro card. Alex ha gareggiato sempre nella categoria “Men’s Phisyque, sfidando nelle varie competizioni atleti provenienti dal Sud Africa, Serbia, Croazia, Slovenia, Spagna, Ungheria, Romania, Slovacchia, Italia. Risultati lusinghieri e performance agonistiche di rilievo si ottengano perseguendo passione, corretta alimentazione e costanza negli allenamenti. «E’ questo il segreto del mio fisico, il doping lo lascio fare ad altri. Ci ho messo tempo per raggiungere questi livelli però ci si arriva», il suo messaggio non cela alibi di nessun genere. «Lavoro in autogrill da quasi 20 anni, quindi posso mangiare di tutto, ma ovviamente non lo faccio, l’aspetto dell’alimentazione è importante, riso e petto di polli sono piatti che mi aiutano a stare in forma».

Il casting della trasmissione “Ciao Darwin” era approdato a Termoli lo scorso 13 aprile. Assieme ad Alex, ci saranno cantanti e musicisti di musica melodica italiana, mamme Over 40, lavoratori (mestieri usuranti), modelli e modelle, persone di fede, tradizionalisti, Taglie forti uomo/donna, pigri, gamers e tanti altri profili. La nuova stagione ha debuttato su Canale 5 con la prima puntata lo scorso 24 novembre 2023. Appuntamento dalle 21.40, non mancate, anche perché proprio in virtù del suo status “fisico”, affiancherà il caposquadra col numero 7, sempre in prima linea. Curiosità, ha ricevuto anche un contatto dalla trasmissione “Uomini e donne”, poiché non è passato inosservato, ma non essendo single, bensì impegnato, ha declinato l’invito.