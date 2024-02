Il Borgo degli innamorati: il posto magico nel cuore di Termoli

Il borgo degli innamorati

TERMOLI. La meraviglia dell’amore in tutte le sue forme trova dimora nel centro storico di Termoli. Le piazze e i vicoli dell’incantevole "paese vecchio" si sono trasformate nel Borgo degli Innamorati. Quel posto magico dove passeggiare mano nella mano e scambiarsi effusioni, sguardi complici, parole dolci e promesse d’eternità.

Il comune di Termoli e la Turismol, associazione turistica termolese, in collaborazione con l’associazione culturale eventi arte e spettacolo, Gianni’s Angels, società cooperativa Sirio, Circolo Buona Luce, Termoli Sotterranea, Kamastra, la compagnia teatrale “L’AltroTheatro” e con la partecipazione straordinaria dell’Istituto Alberghiero di Termoli” Federico II di Svevia” hanno trasformato il borgo antico nella serata di San Valentino nella casa degli innamorati.





Un tour romantico tra le stradine del Borgo vecchio di Termoli, colorato da una luce rossa, simbolo di passione e amore.





Non ne sbaglia una Turismol che, ormai, da prima della pandemia, mise su una nuova idea, dedicata proprio agli innamorati, allestendo segnaletiche dell’amore per tutta la città antica riscuotendo un grande successo a suon di selfielove con l’#unbacionelborgotermoli e dove ancora tutt’oggi questi segnali arricchiscono le principali piazze del borgo tutto l’anno.

E quest’anno la novità più bella, dedicata all’arte di amare è stata la scalinata dell’amore nel borgo, dedicata alla canzone per eccellenza di Vasco Rossi, “Albachiara”.

Un’idea, al momento, momentanea che, però, sta riscuotendo molto successo, in tanti infatti si recano alla scalinata per farsi un selfie per immortalare il momento, un bacio o un abbraccio.





Un’idea che piace e che, in altre città, è diventata una meta. Basti pensare alla vicina Vieste, in Puglia.

Il tour degli innamorati ha visto una passeggiata culturale dedicata all’amore all’interno delle meraviglie del borgo federiciano addobbato a festa per l’occasione, visitando la Termoli Sotterranea.

Foto corner dedicati, storie e leggende d’amore.

Questo evento ha sempre come obiettivo tra i principali di destagionalizzare il turismo, che per Termoli è attivo soprattutto nei mesi estivi e supportare le attività commerciali, di ristorazione e le strutture alberghiere, creando un'ulteriore attrattiva sul territorio che ci si augura diventi sempre più grande con il passar degli anni ed un appuntamento costante.





"Chi sei tu che, avanzando nel buio della notte, inciampi nei più segreti dei pensieri?" Una bravissima Giulietta, alias Franca Sciarretta, ha ripercorso con il suo Romeo, Rocco Mangifesta, i versi shakespeariani più romantici in occasione del San Valentino.

"Amare è il contrario di odiare. E se per odio si intende tutto ciò che di cattivo possa fare l'uomo, così l'amore è tutto ciò che di buono e bello si possa compiere. Che sia la passione per un fidanzato, il rispetto per un genitore, stare vicino ad un nonno, aiutare un debole, un abbraccio ad un amico, una parola di conforto ad un affranto, far sorridere chi motivi per farlo non ne ha più. L'amore è la parte migliore di noi”.

Turismol ringrazia la famiglia Iasenza per aver illuminato il "Trabucco" con colori particolari.

Galleria fotografica