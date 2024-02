S'inaugura a Tavenna il museo dell'arte del tombolo e delle tradizioni

TAVENNA. "Domenica 18 febbraio 2024, alle ore 12, presso la Piazza del Municipio, vi sarà a Tavenna l'inaugurazione del Museo dedicato "all'Arte del Tombolo e alle Tradizioni del paese".

L'apertura di un Museo è un momento molto importante ed entusiasmante per la collettività; non è un luogo polveroso di ricordi, bensì ricopre un ruolo importante nello sviluppo dei legami tra il passato e il presente.

Con questo spazio espositivo, Tavenna, da piccola comunità molisana, si apre al mondo che ha contribuito a fare ed ha arricchito con la laboriosità, con l'intelligenza, con la tenacia, con l'arte, ovunque siano andati i suoi figli.

Lo scopo della istituzione del Museo è duplice.

Primo scopo: recuperare e valorizzare la specificità di Tavenna, il "Merletto lavorato a Tombolo", patrimonio storico delle sue donne, che affonda le radici probabilmente nel sec. XVI, dalla tradizione del merletto slavo arrivata a noi dell'emigrazione croata del sec. XVI.

Per il desiderio e la volontà di non perdere questa specifica ricchezza, nel Museo è previsto lo spazio per un corso di formazione-scuola di apprendimento della lavorazione a Tombolo, con un corso base ed uno avanzato.

Il secondo scopo, ugualmente importante, è quello di rappresentare, ricostruendoli o quasi nei particolari, ambienti interni ed esterni di vita del paese.

Negli spazi interni, domestici, domina l'elemento di abbellimento del tombolo ed in più vi è un antico telaio per la tessitura del lino.

La descrizione dei lavori è affidata a pannelli che rappresentano i lavori agricoli nelle diverse stagioni, ad oggetti e foto dei mestieri e a strumenti per la lavorazione e trasformazione delle farine, dell'uva, delle olive ecc.

La visita è divisa in due percorsi.

Nella parte relativa all'arte del Merletto abbiamo anche l'esposizione di quadri del nostro pittore, Antonio Marcovicchio.

In quella dedicata ai mestieri, è esposta la Hermes Baby, la prima macchina da scrivere leggera e portatile, cara ed indispensabile ad Hemingway, Faulkner ed altri scrittori, inventata e realizzata nel 1935 da Giuseppe Prezioso, Tavennese, per la fabbrica svizzera Paillard.

Con emozione la comunità di Tavenna, invita ed aspetta tutti coloro che vorranno partecipare a questa festa.

L'inaugurazione sarà trasmessa anche in diretta Facebook sulla pagina del comune di Tavenna.