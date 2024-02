Guglionesi vibra con il "Good time blues fest": aperte le iscrizioni

GUGLIONESI. Si aprono oggi, sabato 17 febbraio, le iscrizioni al festival più atteso dell’estate guglionesana, il “Good time blues fest”.

L’evento è previsto dal 10 al 15 luglio 2024 e giunge alla sua terza edizione.

Manifestazione di spicco per Guglionesi, che nelle due edizioni passate ha trasformato la cittadina in una pista da ballo a cielo aperto.

Il Blues Fest, però, non è solo ballo. È un'esperienza italiana unica e autentica. E il team cerca l'appoggio e il sostegno di tutti.

«Carissimi Guglionesani, anche quest'anno verrà tanta gente da tutto il mondo per il Good Time Blues Fest che si terrà dal 10 al 15 Luglio. Noi abbiamo ripreso i lavori con tanto entusiasmo ma abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se avete una seconda casa, o dei posti letto a casa vostra, o conoscete qualcuno che abbia una casa per piacere mettetela a disposizione. Più posti letto abbiamo a disposizione e più persone possiamo far venire a Guglionesi. Naturalmente la vostra casa sarà messa in affitto e quindi l'ospite vi pagherà per i giorni che alloggeranno nella vostra struttura.

Ad oggi abbiamo circa settanta case a disposizione per un numero totale di circa 250 posti letto, il che non è male, ma vi giuro che in giro per il mondo, nei festival dove vado io ad insegnare, si parla molto del festival e di Guglionesi. Quindi sempre più persone vorranno venire. Se potete darci una mano potete contattarci direttamente qui oppure goodtimebluesfest@gmail.com.

Con affetto! Il team Good Time Blues Fest 2024»