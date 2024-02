Diamo i voti alle squadre termolesi con gli "Squilli di Trombetta"

TERMOLI. Com'è andato l'ultimo weekend sportivo delle squadre termolesi? Scopriamolo con i voti degli "Squilli di Trombetta".

Basket serie C unica Air basket Termoli, voto 10. L’Air Basket Termoli è un treno inarrestabile. Altra vittoria contro un coriaceo Teramo Basket 1960 per 87 a 65. 22 punti di distacco maturati principalmente negli ultimi due quarti. Quest’anno, davvero la squadra è tosta e nel corso della partita può anche avere qualche pausa, ma quando decide di chiudere la contesa parte, lancia in resta e buonanotte a tutti. Noi vogliamo porre un accento sulla prestazione particolare di due ragazzi dell’Air.

Il guardia ala Antonio Canistro, voto 10, che ha condotto una prestazione perfetta e, giocando con il suo cognome, possiamo dire che Canistro domenica ha messo a segno un…Canestro di punti (15), l’altro è il pivot figlio d’arte Alessio Pitardi, voto 10. Classe 2007, entrato nei minuti finali con il risultato quasi acquisito, gioca tre palloni e lui li trasforma, con naturalezza in tre tiri da 3 punti. 9 punti che fanno esplodere di gioia il gremitissimo palazzetto. Buon sangue non mente e questa prestazione del cucciolo di casa non poteva essere che il miglior regalo che potesse ricevere il presidente Manrico per il suo 50° compleanno.

Calcio a 5 serie C1 girone B, Arcadia calcio a 5 Termoli, voto 9. Conferma, andando a vincere in trasferta, il primo posto in classifica. L’Arcadia adesso ci crede davvero in quello che fino a poche settimane fa sembrava un sogno irraggiungibile. La vittoria a Montorio, che staziona nelle ultime posizioni di classifica, comunque non è stata agevole come si potrebbe pensare ma la caparbietà della squadra termolese ha sopperito a qualche amnesia durante la gara. Tutto è bene quel che finisce bene e guardare tutti dall’alto in basso è un bel guardare.

Volley serie C interregionale Termoli pallavolo, voto 7,5. Venire fuori dalla delusione della sconfitta, davanti ai propri tifosi, nella finale di Coppa Abruzzo poteva avere, per la squadra di Palli, delle conseguenze a livello mentale. Invece, seppur dovendo lottare contro un’Alba Adriatica coriacea e sempre fastidiosa da affrontare dopo 5 tesissime partite, ha dimostrato che almeno a livello mentale la sconfitta di coppa è stata assorbita.

Ora è seconda e chi l’ha battuta in coppa è oggi terza, a loro invece i festeggiamenti sono stati troppo esagerati e lo scotto lo hanno pagato contro quell’Ortona che è stata indigesta qualche settimana fa anche alla Termoli Pallavolo.

Basket prima divisione 2 Airino basket, voto 6. Perde all’Aquila la squadra di Coppola, pur non giocando male. Una sconfitta che sicuramente brucia ma ci può stare, non è il caso di fare dramma. Certo, conoscendo coach Coppola, non avrà fatto salti di gioia ma l’importante è accettare questa sconfitta con serenità perché per l’Airino il campionato si può considerare più che positivo.

Calcio di eccellenza Molise G. S. Difesa Grande Termoli2016, voto 5. Certamente non è il caso d’infierire, ma ormai appare chiaro, dopo 21 giornate giocate, che la sorte in Eccellenza di questa formazione è segnata. Sembrano, ormai, anche loro rassegnati a questo amaro epilogo.

Calcio serie D Termoli calcio 1920, voto 4,5. Torna rovinosamente sul pianeta terra dopo aver fatto voli pindarici nelle ultime 4 giornate. A Sora scontro diretto tra due squadre a pari punti, quindi di vitale importanza, per dare una sterzata e uscire fuori dalle sabbie mobili della zona rossa. Il Termoli fallisce clamorosamente la prova, venendo spazzata via in 15 minuti finali del primo tempo, subendo tre ganci al mento che avrebbero messo k.o. anche un toro e così dopo Sora torna a rivedere i fantasmi.

Ora la ricetta nessuno ce l’ha ma è bene, e qui sarà bravo mister Carnevale, che si cancelli subito questa brutta battuta d’arresto e ci si concentri sul Fossombrone. Nonostante tutto la classifica non è peggiorata più di tanto, l’importante è non più perseverare.

Galleria fotografica