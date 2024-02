"Il cammino di frate Sante", il nuovo corto di Simone D'Angelo

CASTELMAURO. Iniziate oggi a Castelmauro le riprese del nuovo cortometraggio del regista molisano Simone D’Angelo e prodotto da Corto Factory Image srl.

Il film racconterà la storia vera di Sante, frate cappuccino originario di Castelmauro, che nel 1530 fu inviato da Ludovico da Fossombrone – il padre della riforma cappuccina – a fondare la provincia di Sant’Angelo, il cui convento più famoso è quello di San Giovanni Rotondo, dove visse e operò San Pio.

Il cammino di frate Sante e del suo compagno di viaggio, frate Paolo da Sestino, è il cuore di questo racconto: un cammino, fisico e spirituale, che porterà i frati a riscoprire il vero senso della fede.

Il cortometraggio, diretto da Simone D’Angelo e interpretato da attori di calibro nazionale, sarà girato prevalentemente a Castelmauro, sfruttandone i suggestivi paesaggi e la natura incontaminata che faranno da sfondo al viaggio dei due frati.

Proprio per questo motivo, il corto è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e in particolare dal Sindaco Flavio Boccardo: il cinema infatti può rappresentare un’occasione di sviluppo turistico, aiutando a far conoscere al grande pubblico le bellezze paesaggistiche, storiche e culturali di un territorio che vanta panorami unici e una storia ancora tutta da scoprire.

