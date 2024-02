"Cuore Puro": in uscita il nuovo libro di Laura D'Angelo

MONTENERO DI BISACCIA. Si intitola "Cuore puro" (Interno Libri, 2024, pp.184) ed è il nuovo libro della scrittrice molisana Laura D'Angelo, autrice, critico letterario e poetessa che ha già all'attivo diverse pubblicazioni su riviste internazionali e d'ambito specialistico, nonché testi prettamente poetici e letterari (come la silloge "Poesia dell'assenza", edizione Il Convivio, con ottimi riscontri critici). Il nuovo volume, edito dalla casa editrice Interno Libri del gruppo Interno Poesia, per la collana Interno Versi, impreziosito dalla copertina a cura di Valeria Puzzovio, in uscita dal 27 febbraio in tutte le librerie e negli store nazionali e online, è il terzo libro della scrittrice molisana, che torna alla prosa poetica e al verso per una scrittura capace di abbinare in maniera originale elementi lirici e narrativi, per un dettato poetico caratterizzato da un nitore espressivo e da un candore raro: tratto distintivo della scrittura della D'Angelo, come già evidenziato più volte, un'insolita purezza di forma, una semplicità capace di trafiggere tuttavia e di porsi quale risultato di un equilibrio tra chiarezza espressiva e pregnanza di senso.

Così si legge infatti sulla sinossi del libro: "Il cuore, come il luogo dove l’amore si fa smisurato e vitale. Il cuore, da dedicare con candore raro, con una purezza espressiva capace di semplicità e grazia, delicatezza e incanto. Il cuore che si smarrisce, che si innamora, il cuore che sa farsi piccolo e grande, il cuore che si schermisce e si rivela, il cuore che distoglie lo sguardo e arrossisce. È l’amore, tenero e dolce, il sapore struggente di un ricordo, il lamento del dolore, l’ingenuo stupore della versificazione. Laura D’Angelo scrive un diario in versi intimo e malinconico, una prosa poetica in cui il cuore resta certezza e duratura presenza, voce d’amore". La collana di Interno Libri, come evidenzia l'editore Andrea Cati, si rinnova nella veste grafica e sceglie una linea editoriale capace di "un'identità visiva, nuova, più fresca" per voci nuove e interessanti. Il libro di Laura D'Angelo è acquistabile in tutti gli store nazionali e al link: https://internolibri.com/libro/cuore-puro/.