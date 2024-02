Il premio fiabe “Angeli di San Giuliano” alla decima edizione

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Il premio fiabe “Angeli di San Giuliano” è giunto alla decima edizione, che ha cambiato forma; infatti oltre alla scrittura di fiabe, sono presenti altre tre categorie con le quali è possibile partecipare. La scadenza per la presentazione degli elaborati è stata fissata al 14 aprile 2024. La partecipazione al Concorso è riservata alla Scuola Primaria e Secondaria di I Grado; Vi aspettiamo. L’Associazione “San Giuliano di Puglia 31/10/2002” in collaborazione con fiabeefrane.com , Legambiente Lunigiana Sostenibile e il Parco delle Alpi Apuane, indicono un concorso su alcune specifiche categorie, di seguito descritte. Il concorso, per quanto riguarda la categoria Fiabe, si articola in due sezioni: Autori della scuola primaria; autori della scuola secondaria inferiore Come già effettuato nella edizione 2023, oltre alla consueta categoria Fiabe, saranno presenti altre 3 categorie come di seguito elencate, con cui sarà possibile partecipare al concorso; in questo modo saranno presenti quattro diverse possibilità di adesione al concorso, come di seguito descritte: elaborazione testi (fiabe, poesie, racconti); realizzazione di prodotti multimediali da filmare in digitale; per prodotti multimediali si intendono filmati nei quali sia presente uno o più prodotti del tipo testo, grafica, animazione, suono, ecc.. Realizzazione di disegni sia manuali che in grafica computerizzata; realizzazione di cartelloni, plastici o modellini di qualsiasi materiale. Per tutte e quattro le categorie a concorso, il tema sarà la geologia del mare. I prodotti del Concorso relativi a tutte e quattro le categorie, potranno essere realizzati dall’intera classe, da un gruppo di essa o da un singolo alunno e dovranno essere inviati secondo lo scadenzario di seguito indicato. Alcune indicazioni sui prodotti delle varie categorie.

Per i racconti della sezione 1), si raccomanda di non superare le quattro (4) pagine. Per i racconti della sezione 2), si raccomanda di non superare le sei (6) pagine. Per pagina s’intende un formato A4, composto da un min di 30 e un max di 35 righe. I racconti dovranno essere inediti, privi di argomenti offensivi, in accordo con la concezione della fiaba in generale e in linea con il tema del concorso. Il testo della Fiaba potrà fare riferimento ad uno dei seguenti formati a scelta: TXT, RTF, DOC, ODT; esso andrà inviato all’indirizzo di posta elettronica di seguito indicato. Non saranno accettate scansioni di fiabe scritte a mano, in qualsiasi formato. Per i Filmati si raccomanda di non superare la durata di 5 minuti; l’argomento trattato dovrà essere in linea con il tema del concorso. I filmati realizzati andranno inviati all’indirizzo di posta elettronica di seguito indicato. I Disegni realizzati su fogli nei formati A4 o A3, andranno scansionati e inviati all’indirizzo di posta elettronica di seguito indicato. I disegni dovranno essere in linea con il tema del concorso.

Si raccomanda che il prodotto realizzato (Cartellone, Plastico o Modellino), non presenti la lunghezza superiore al metro; il materiale rappresentato nel suo insieme potrà, comunque, contenere più porzioni, eventualmente anche componibili previo montaggio. Il recapito dei prodotti presso la sede delle premiazioni finali, dovrà essere effettuato da parte dei partecipanti al concorso; la sede della premiazione, come indicato anche in seguito, è la scuola Primaria “Don Sirio Politi” di Viareggio (LU). Le opere presentate dovranno essere in linea con il tema del concorso. Per ogni categoria, saranno premiati i vincitori con possibilità di “ex-aequo”. I vincitori riceveranno una Attestazione personalizzata; inoltre saranno donati libri, posters, medaglie e altro materiale. La spedizione dei materiali delle prime tre categorie da effettuarsi, esclusivamente, tramite e.mail all’indirizzo: angelisangiuliano.fiabe@gmail.com, dovrà pervenire entro il 14 aprile 2024. I materiali della quarta categoria dovranno essere recapitati presso la sede delle premiazioni, entro il 30 aprile 2024. Per partecipare alle prime tre categorie del Premio (fiabe, filmati, disegni), oltre al prodotto scelto tra le varie categorie, sarà sufficiente compilare un unico documento, il modulo di adesione, reperibile sul blog (angelisangiuliano.wordpress.com) alla pagina denominata “Modulistica premio”. Si ricorda che è obbligatorio il consenso dell’insegnante e la fotocopia di un suo documento d’identità. I moduli di adesione sono distinti nel Modulo Fiabe e Modulo Filmati/Disegni. Per partecipare alla quarta Categoria, non occorre compilare il modulo di Adesione. I diritti sulle fiabe, sui filmati e sui disegni presentati, restano in capo agli Autori che, comunque, concedono all’Associazione “San Giuliano di Puglia 31/10/2002” e all’ideatore del premio Paolo Francesco Cortopassi a titolo gratuito, la possibilità di pubblicazione sia cartacea che via Web. I lavori presentati all’interno delle categorie 2, 3 e 4, potranno essere esposti in occasione della Festa della Geologia che si terrà ad Equi Terme (Fivizzano) nella ultima settimana di maggio 2024.

Le premiazioni avverranno presso la Scuola Primaria “Don Sirio Politi” di Viareggio (LU) con programma da definire. Oltre alle premiazioni, saranno effettuate attività didattiche sul terremoto con geologi esperti. La partecipazione al Premio è gratuita e comporta l’accettazione di tutte le parti descritte nel presente bando. Il trattamento dei dati viene effettuato, esclusivamente, ai fini inerenti il Premio; i dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e potranno essere cancellati, previa richiesta.