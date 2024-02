Sabato 24 la premiazione della ventesima edizione di "Goccia d'oro"

LARINO. L’agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (Arsarp), con il patrocinio del Comune di Larino e delle Città dell’Olio ha indetto la XX edizione del Concorso regionale “Goccia d’Oro”, le cui selezioni si sono tenute da lunedì 19 febbraio a giovedì 22 in modalità digitale dove ogni assaggiatrice hanno valutato, in videoconferenza, ben 41 campioni provenienti da tutta la regione. Il concorso è finalizzato all’analisi organolettica degli oli molisani prodotti nel 2023. La giuria, composta da assaggiatori professionisti, ha valutato gli oli secondo le modalità disciplinate dal COI.

A conclusione delle sedute di analisi sensoriale, la commissione preposta ha redatto la classifica di merito finale, distinguendo i vincitori nelle seguenti categorie: Amatori (produttori di olio che non superano 500 litri di olio prodotto) Professionisti (produttori di olio che superano i 500 litri di olio prodotto) In questo ambito verranno premiati le tipologie di fruttato leggero, fruttato medio e fruttato intenso.

Inoltre verranno premiati le seguenti produzioni certificate: il miglior olio Biologico, il migliore olio DOP e il migliore olio BIO/DOP. Tra tutti i premiati verrà scelto il miglior olio in assoluto che vincerà il gran premio intitolato al compianto Francesco Ortuso assaggiatore e capo panel del panel della Camera di Commercio di Campobasso.

Inoltre un premio al frantoiano che ha prodotto una maggiore quantità di olio di qualità determinata dalla valutazione della giuria e dalla quantità in stoccaggio di quel determinato lotto. Tale premio è intitolato al compianto frantoiano Mario De Leo di Lucito. Ultim premio va all’assaggiatore d’oro che viene scelto dalla giuria tra i membri della giuria stessa il premio è intitolato al compianto Fabrizio Fazzi grande ambasciatore della molisanità in Italia e all’estero. L’Agenzia, attraverso tale iniziativa, promuove la conoscenza dei migliori oli di oliva regionali per rafforzarne la presenza nei mercati nazionali ed esteri, nonché spronare gli olivicoltori e i frantoiani a migliorare la qualità del prodotto. Inoltre, il concorso, mira a valorizzare, a livello regionale, la figura degli assaggiatori di olio di oliva, in conformità alla normativa italiana e comunitaria.

La premiazione delle aziende vincitrici sarà effettuata il giorno 24 febbraio, a partire dalle ore 10, presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Agrario di Larino sito in viale Cappuccini. Prima della premiazione ci sarà una lectio magistralis tenuta dal dott. Alessandro Vujovic che tratterà il seguente tema: “Olio di oliva di qualità nella medicina preventiva, dalla leggenda alla epigenetica”.