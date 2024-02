Ambiente più pulito: Plastic Free coinvolge scolari e genitori in via Stati Uniti

TERMOLI. Presso l'istituto comprensivo "Schweitzer" in via Stati Uniti si è svolta la "Giornata del Benessere".

L'attività è stata organizzata dalla Scuola di via Stati Uniti, con il patrocinio del comune di Termoli, nell'ambito del progetto Scuola AttivaKids, con Plasticfree onlus di Termoli e la ditta Rieco Sud. La Giornata del benessere ha visto protagonisti i bambini e i loro genitori coordinati dai docenti dell'istituto unitamente e ai volontari della Onlus Plastic Free e della Lilt sezione di Termoli. Finalità del progetto: sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della tutela ambientale. I bambini e i loro insegnanti si sono occupati della raccolta dei rifiuti (quelli non pericolosi tipo vetro, tavole con chiodi ecc) all'interno della scuola, degli gli spazi all'aperto, ciascuno per ogni classe e bene definito e delimitato da nastro bicolore. I genitori dei bambini e i volontari delle due associazioni presenti si sono occupati del perimetro esterno dell'interno complesso scolastico.

La referente del progetto, l'insegnante Silvana Ricci, aiutata da una bambina molto entusiasta e ben preparata, ci ha illustrato il progetto come strutturato e il convogliamento di tutti i bambini divisi in piccole squadre, tutti muniti di guanti e ciascuno con un compito ben definito. L'attività svolta oggi, segue un periodo trascorso in aula, dove i bambini insieme ai loro insegnanti hanno affrontato le problematiche dell'ambiente e l'importanza della "cura della casa comune" (come recita l'enciclica Laudato Si' di Papà Francesco). I bambini hanno realizzato dei loro elaborati sulle nozioni apprese in aula, producendo disegni e vari testi scritti su fogli da disegno formato A4. Il materiale prodotto elaborati è stato esposti lungo la ringhiera esterna della scuola. Le modalità di raccolta hanno visto diversi gruppi di ragazzi divisi per squadre denominate: le vedette e gli angeli del territorio, bimbi addetti a raccogliere i rifiuti o avvertire l'insegnante quando "avvistavano" il vetro, metallo e tavole e la squadra dei guardiani del bosco che raccoglievano le pigne, grossi sassi, mattoni e li sistemavano in un'area individuata precedentemente dall'insegnante; la squadra denominata gli spazza-spazzatura che mantenevano i sacchi e trascinavano i rifiuti raccolti dal terreno; il braccio- no smoke , munito di raccoglitore a pinza sollevava le cicche e l' insacca-cicche che manteneva la bottiglia di plastica utilizzata per rinchiudervi le cicche. La rappresentante dell'Associazione Plastic Free di Termoli, Maria De Gaetano, si è detta soddisfatta perché "l'iniziativa ha visto una grossa partecipazione e ha coinvolti 152 bambini e diversi genitori (impegnati lungo le strade del perimetro esterno della scuola), 15 insegnanti, a termine attività sono stati raccolti 50 kg di rifiuti in 30 sacchi grandi".

Una bella iniziativa educativa che ha visto partecipe i giovani studenti della scuola di via Stati Uniti, protagonisti nella raccolta rifiuti eseguita con tanta allegria e partecipazione da parte di tutti. La gioia dei giovani cultori dell'ambiente è stato un messaggio lodevole che ci ha trasmesso belle emozioni e ci invitato ugualmente ad una profonda riflessione sullo stato di salute del nostro ambiente. Un invito che richiama, per molti aspetti, il messaggio scritto da Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Si "Ci uniamo per farci carico di questa casa che ci è stata affidata".

Giuseppe Alabastro

Galleria fotografica