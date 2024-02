"Il ponte sul mare": in vetrina un nuovo fresco di stampa di poesie

PORTOCANNONE. Si arricchisce il patrimonio librario nell'area grazie a questa nuova pubblicazione in vetrina. "Il ponte sul mare" è il titolo del libro che già dalla copertina incuriosisce. Si tratta di una graziosa antologia che raccoglie tante poesie inedite di autori partecipanti al concorso letterario patrocinato dal Comune di Portocannone con L'Inedito. Casa editrice diretta dal poeta e scrittore Fabio Martini. L'iniziativa editoriale è all'interno del contenitore "Civitas Litterarum". Il compito è quello di dare voce in varie regioni d'Italia a chi porta nel cuore l'arte della scrittura.

Una nota di merito va all'assessore alla Cultura Valentina Flocco che fin dall'inizio ha creduto al concorso di poesia per raccogliere in un volume tutte le poesie.

Il libro ha l'obiettivo di fare memoria di questa esperienza per promuovere un cammino culturale fortemente legato alla cultura arbresche del luogo. Un'esperienza valida ed efficace per tirar fuori dunque la sensibilità necessaria per amare di più la realtà locale. Il sentire dell'uomo aiuta a far crescere di più i legami con le proprie radici. «Si tratta di un'esperienza vincente, afferma nella prefazione Natalina Di Legge, che assieme al Comune di Portocannone e all'impegno dell'assessore Valentina Flocco, ha spinto tanti poeti molisani, e non solo, a scrivere poesie e a ribadire l'umanità vicina alle minoranze. Portatrici di una cultura diversa che rafforza la cultura nazionale. Le diversità uniscono e arricchiscono». Tante le poesie contenute nell'antologia. Svariati i temi dell'intimo e della fragilità della vita dovuta troppo spesso al cattivo comportamento dell'uomo. Versi accorati mettono spesso in evidenza la cruda esistenza umana. Sui sentieri dell'anima la sensibilità è profonda. Scandaglia le stanze del cuore. Con i suoi voli la poesia tocca il pensiero dell'uomo.

Nella vita di tutti i giorni contano molto passioni ed emozioni. Il canto del cuore, mesto o felice che sia, va sempre alla ricerca del proprio equilibrio. In questo caso la musa Calliope è davvero una buona medicina. Un antidoto per ogni malattia. Che cura, riempie i vuoti, motiva. Spinge a praticare valori emozionali che lo stress dei nostri giorni tende ad accantonare. Nelle relazioni la voce del cuore rende senz'altro più felice il cammino di ognuno di noi. Ecco l'elenco degli autori, dal Piemonte alla Sicilia, presenti nel libro. Nico Di Marcofon, Sabrina Tonin, Maria Grazia Vaccaro, Alfredo Celentano, Rossana Guerrera, Sergio Marchetta, Lina Ambrosio, Leonardo Ancona, Alessandro Scialpi, Antonio Barracato, Aurelio Zucchi, Renato Di Pane, Luigi Finizio, Marcello Berti, Maria Cristina Sabella, Michelina Giannittelli, Agata Katya Marotta, Rosario Cascone, Viola Bruno, Concetta Chiarello, Luigi Pizzuto, Donato Di Lisio, Andrea Fabiani, Enrico Salvagno, Antonella Crimi, Alberto Guarneri Cirami. Nella schiera degli autori la voce della poesia è anche giovanile. Sono tanti i giovani che scrivono poesie. Di cuore. Allora "Il ponte sul mare" non è solo tra due sponde.

Ma anche tra vecchie e nuove generazioni.

Luigi Pizzuto

