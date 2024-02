Al via la seconda edizione della “Settimana della Salute”

CAMPOMARINO. Al via la seconda edizione della “Settimana della Salute”: dal 26 febbraio al 1 marzo 2024, l’Omnicomprensivo di Campomarino ospiterà vari professionisti ed esperti per parlare agli studenti di salute, benessere e di prevenzione, ma non solo, ospite anche la Dirigente scolastica Anna Paolella, autrice del libro “Fiabe con Paracadute” e la psicologa Antonella Petrella, che affronteranno il tema della “non violenza” attraverso una serie di fiabe (divise per fascia d’età) che faranno da sfondo per spunti di riflessione, verso la soluzione alla sofferenza.

Un evento, quest’ultimo, aperto a chiunque voglia partecipare, e si terrà mercoledì 28 febbraio alle ore 16, presso l’Auditorium dell’istituto “Carriero” di Campomarino.

Una scuola che promuove la salute contribuisce a creare un contesto favorevole affinché gli studenti sviluppino conoscenze, competenze e abitudini necessarie per vivere in modo salutare anche in età adulta.

Promotori dell’organizzazione il gruppo Gli della scuola di Campomarino e la referente del Niv.