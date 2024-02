Fabrizio Nestola nominato Geochemistry Fellow 2024

TERMOLI. Viene definito il signore dei Diamanti. Scorre sangue molisano nelle vene del professor Fabrizio Nestola, anche se è nato a Torino.

Nonni di Frosolone e Busso e la famiglia, con genitori e la sorella, Katia, docente che vive a Termoli, presidente dell’associazione Sorridere Sempre Onlus, uno dei soci fondatori dell'associazione teatrale "U Battellucce" e vocalist apprezzata (in città anche il padre), si trasferirono da Torino sino a qui.

Lui, Fabrizio, di qualche anno più grande, classe 1972, è Direttore del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova e docente di Mineralogia, dove è a capo di un laboratorio per l’indagine cristallografica in condizioni non ambientali di fasi mineralogiche di alta pressione.

Fabrizio Nestola, nel 2019, è stato premiato, in Germania davanti all'allora cancelliera Angela Merkel, grazie al suo lavoro sui diamanti, gemma che per lui ha un valore esclusivamente geologico e mineralogico.

E quest'anno, il professor Nestola porta a casa un altro riconoscimento. È stato infatti nominato Geochemistry Fellow 2024. Il titolo viene assegnato congiuntamente dalla Geochemical Society e dalla European Association of Geochemistry agli scienziati che hanno offerto un contributo rilevante nel campo della geochimica.

Il Professor Fabrizio Nestola, ordinario di Mineralogia del Dipartimento di Geoscienze e presidente del CAM - i musei dell'ateneo UniPd, è tra i pochissimi italiani ad essere stato nominato Geochemistry Fellow da quando è stato istituito il titolo. Riceverà questo prestigioso riconoscimento nel corso della Goldschmidt Conference 2024, in programma ad agosto a Chicago.

Per il Professor Fabrizio Nestola si tratta del secondo riconoscimento internazionale ottenuto negli ultimi mesi: nell’ottobre scorso è stato infatti annunciato vincitore della Dana Medal 2024 della Mineralogical Society of America e riceverà il premio in occasione della conferenza della Geological Society of America che si terrà in California nel settembre 2024.