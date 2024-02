Comportamenti corretti e prevenzione, studenti del liceo Jacovitti a confronto col dottor Molinari

TERMOLI. Il service progetto Martina alcol e droga, già tenuto presso il classico Perrotta, è stato replicato al Liceo Artistico “Benito Jacovitti”.

A parlare agli studenti del biennio, come già accaduto nelle precedenti occasioni, è stato il dottor Bernardino Molinari, già primario del reparto Ginecologia e Ostetricia. Il Service dei Lions, prende lo spunto da una vicenda accaduta tempo fa alla sedicenne Martina affetta da un tumore al seno. Il tumore le fu fatale.

Da quegli anni, grazie alla ricerca sono stati fatti passi da gigante. Molti tumori, con le cure rivoluzionarie, possono essere sconfitti e le statistiche ci dicono che, anno dopo anno, aumentano le guarigioni. Il dottor Molinari ha tenuto a sottolineare, ai ragazzi, come sia importante la prevenzione ed ha consigliato loro, mostrando slide, alcuni stili di vita da evitare o da praticare, quello che fa bene mangiare e quei cibi che, invece, potrebbero favorire l’insorgere di neoplasie tumorali.

Veleni che si trovano nel sottosuolo a causa dell’opera scellerata dell’uomo e il fumo, che se anche qualcuno fa finta di dimenticare, fa male alla salute.

Oggi come dicevamo la ricerca ha fatto passi da gigante su questa malattia, la mortalità si è ridotta di tantissimo ma non bisogna certamente abbassare la guardia, perché il tumore è una patologia subdola capace di colpirti alle spalle soprattutto quando pensi di averlo sconfitto. Ben vengano questi service dei Lions Club e in special modo dei Tifernus Termoli soprattutto se rivolto ai giovani gli uomini e le donne di domani.

