Riapre il parco giochi "Don Nino Zappitelli"

MONTENERO DI BISACCIA. Riapre oggi il parco giochi intitolato a don Nino Zappitelli, l’area ludica dedicata ai bambini che è situata nei pressi della Chiesa di San Paolo, in zona Bivio.

Dopo il dissequestro dell’area, avvenuto il 22 gennaio 2024, l’Amministrazione comunale ha provveduto a far bonificare il terreno dalle erbacce, a sistemare alcuni giochi sui quali non era stato possibile effettuare la dovuta manutenzione e a riparare le panchine.

“Oggi restituiamo finalmente alla comunità un parco giochi molto apprezzato – dichiarano il sindaco Simona Contucci e l’assessore Loredana Dragani – dopo una chiusura prolungata dovuta purtroppo a un tragico episodio che ha segnato tutti noi nel profondo.

In questi giorni i dipendenti comunali, che ringraziamo, hanno lavorato alle pulizie e alle bonifiche dell’area, che ora è a disposizione dei nostri piccoli. Informiamo inoltre che per il momento il parco non sarà illuminato nelle ore serali e notturne: gli uffici comunali stanno infatti terminando tutti gli adempimenti utili a rinnovare l’impianto, che naturalmente è in sicurezza.

Ringraziamo fin da ora tutti coloro che usufruiranno da qui in avanti dell’area giochi, ricordando di avere cura del parco intitolato al compianto don Nino Zappitelli, preservando i giochi che sono al suo interno e rispettandolo, non abbandonando rifiuti sul terreno e raccogliendo le eventuali deiezioni dei nostri amici a quattro zampe.

Rivolgiamo infine un pensiero speciale al nostro angelo Nicola Stante e alla sua famiglia”.

