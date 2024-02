“Tutte le follie di Jac!”: cala il sipario sulla mostra al Macte

TERMOLI. Termoli città Jacovittiana. Così si potrebbero racchiudere tutte le numerose iniziative messe in campo, nel corso dell’anno, per festeggiare, celebrare e omaggiare il “Genio” termolese Benito Jacovitti.

Una statua lo omaggia sul Corso Nazionale, per celebrarne la grandezza, il legame indissolubile con la sua Termoli.

A lui è intitolato il liceo artistico oltre a un locale nel borgo ispirato al suo personaggio più celebre.

Originale e inimitabile nel linguaggio grafico e letterario, con i suoi leoni vivi ed i ‘saloon’ da incubo dove si consumano merende da cappellaio matto. Cocco Bill lo aiutò in questa impresa, diventando il suo personaggio più famoso, il pistolero che anticipa di dieci anni le iperboli del western all'italiana consumando «doppie camomille al limone», sparando revolverate «nelle gengive dei cattivoni», mettendo «i pezzentoni» dietro le sbarre «in nome e cognome della legge» e galoppando in un far west psichedelico. Nato a Termoli il 9 marzo del 1923, era figlio d'un ferroviere che tifava per il Fascismo (da qui viene il suo nome di battesimo) e d'una donna d'origine albanese. Cominciò a disegnare le sue indemoniate tavole a fumetti a 16 anni. Esordì nel 1939 sul ‘Vittorioso’. I suoi primi personaggi: Pippo, Pertica, Palla, Cip il Poliziotto e l'indomita Signora Carlomagno. Fu allora che apparvero per la prima volta, sparsi qua e là le sue inquietanti lische di pesce ed i suoi salami senzienti, che stavano a Jacovitti come gli orologi flosci a Salvador Dalí e le linee colorate orizzontali e verticali a Piet Mondrian. Nel 1939, quando diventò un disegnatore di professione, Jacovitti viveva a Firenze, dove aveva seguito il padre ferroviere, e frequentava il liceo artistico. Il regista Franco Zeffirelli era suo compagno di classe.

Lo ricordiamo sempre con il sigaro in bocca intento nel disegnare personaggi che hanno fatto la storia del fumetto italiano. Artista dall’estro impareggiabile.

Sono tanti i ragazzi anzi le generazioni che sono cresciuti con i suoi disegni e fumetti. Da Cocco Bill al suo Cavallo Trottalemme, i famosi diari Vitt che ci hanno accompagnato nei vari gradi scolastici, i salami e molti altri che sono ormai nella storia del fumetto italiano.

Numerose le iniziative realizzate nel corso dell’anno, dicevamo, e sicuramente il più importante momento di confronto sulla sua arte fumettistica è stata la mostra al Macte, dove a cura di Luca Raffaelli, i padiglioni del Museo d’arte contemporanea di Termoli, in via Giappone, sono stati allestiti con le sue inconfondibili “strisce”.

“Tutte le follie di Jac!” è stata “La” mostra a cura di Luca Raffaelli che attraverso l'esposizione di cento tavole originali offre ai visitatori la possibilità di entrare nel mondo di Jacovitti (Termoli, 1923 – Roma,1997). Una rassegna che ha approfondito, in maniera giocosa, le invenzioni tecniche e linguistiche che hanno reso Jacovitti il creatore di un mondo surreale, costruito grazie a un metodo di lavoro unico che lo portava a creare disegni, storie e dialoghi direttamente con la china.

Un legame indissolubile quello che ha visto il Macte abbinato alla identità di un personaggio che nel ventesimo secolo ha stravolto i canoni del fumetto, con l’auspicio che questa felice intuizione possa contribuire a promuoverne il primo e far scoprire (o riscoprire) il secondo anche alle nuove generazioni.

Un’ambientazione particolarmente suggestiva, col supporto didascalico capace di imprimere il carattere innovativo delle sue opere, perché Jac è stato un precursore.

Una mostra che ha avuto buoni numeri, con una folta partecipazione di cittadini e curiosi e soprattutto scuole che hanno riscoperto il “Genio”.

Anche durante le festività natalizie il Macte è stato aperto e, tanti, hanno deciso di passare del tempo al museo.