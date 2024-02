"Ciak s'impara", buona la prima del cineforum alla Brigida

TERMOLI. Nell’ambito del Progetto "CIAK...s’impara!", l’Istituto Comprensivo "Brigida” ha organizzato una rassegna cinematografica pomeridiana, fortemente incentivata dal dirigente scolastico, il professor Francesco Paolo Marra, che ha coinvolto genitori e alunni delle classi 2^ della Secondaria di Primo grado.

Intento principale di questo breve ciclo di film è quello di favorire momenti di condivisione tra genitori e figli e stimolare, grazie al cinema, la riflessione su tematiche vicine agli adolescenti e alle figure adulte di riferimento.

La ‘prima’ è andata in scena presso l’auditorium di via Cina nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio, con la proiezione del film “The Quiet Girl”, pellicola irlandese che racconta la storia di Cáit, bambina di nove anni, inviata dai genitori a trascorrere l'estate da una coppia di lontani parenti, in cui troverà le uniche due persone capaci di amarla veramente. La visione del film è stata preceduta da una breve presentazione curata dall'esperto Antonio Cappella, dell’Associazione Tempi Moderni.

Dopo la proiezione è seguito un dibattito sul tema della genitorialità, arricchito dagli interventi della dottoressa Adriana Viotti, presidente APSI (Associazione Psicologi Molise) e della dott.ssa Mariateresa Massaro, psicologa d’Istituto.

La narrazione del film, realizzata con delicatezza e con scene particolarmente toccanti e ricche di simbolismo, ha contribuito a far riflettere il pubblico presente su alcune delle tematiche affrontate e a rendere la storia meravigliosamente accogliente e straordinariamente commovente.