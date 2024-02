Xiaomi lancia il nuovo smartphone con l'immagine della Fonderia Marinelli

AGNONE. Xiaomi e WeTransfer usano le immagini della Pontificia Fonderia Marinelli.

«Il mondo ultra-tecnologico e iper-connesso è affascinato dalla ritualità lenta di lavori come il nostro. Prova ne è il lancio mondiale dell’ultimo modello di smartphone Xiaomi, durante il quale il direttore della Comunicazione internazionale della casa cinese, Daniel Desjarlais, ha mostrato sul maxi schermo alle spalle del palco una foto scattata nella nostra fonderia a Pasquale Marinelli, che ha in mano una campana, mentre fasci di luce entrano dalle finestre.

La stessa foto è stata utilizzata come sfondo per il sistema di trasferimento di file, WeTransfer. Questo incrocio di passato e futuro è per noi molto emozionante e motivo di grande soddisfazione».

Lo rende noto la pagina social della Fonderia Marinelli.