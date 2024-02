“Ibrahim Kodra, alchimista dell’Arte” in mostra a Campomarino

CAMPOMARINO. Sarà aperta fino al 3 marzo 2024 la mostra “Ibrahim Kodra. Alchimista dell’Arte”, organizzata dall’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali del Comune di Campomarino in collaborazione con la Fondazione Kodra e con la trasmissione televisiva albanese “Opinion”.





L’evento è stato presentato in occasione del 18° anniversario della morte del celebre artista albanese fortemente legato all’Italia, dove ha vissuto gran parte della sua vita.

La mostra espositiva intende valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio attraverso la figura di un artista, pittore, scultore e poeta che si è imposto nel panorama artistico della seconda metà del Novecento, emergendo tra le principali figure del post cubismo. Allievo di Picasso, Kodra ci ha lasciato una serie di opere in grado di rappresentare e sviluppare valori universali quali la pace e la fratellanza attraverso uno stile caratterizzato da colori e forme geometriche affascinanti.





“Il ruolo dell’Istituzione Cultura – ha spiegato il direttore Marco Altobello – è quello di promuovere e incentivare la formazione e lo sviluppo culturale del nostro territorio attraverso eventi in grado di attrarre anche le nuove generazioni. In questi anni sono state diverse le mostre artistiche e fotografiche che, coniugate con gli altri eventi organizzati, hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo. Questa mostra ha una grande rilevanza, in particolar modo in un paese come il nostro che ha origini arbereshe e nel quale l’identità e la cultura hanno bisogno di essere coltivate e preservate”.

“L’Istituzione ha promosso spesso attività legate al Maestro Ibrahim Kodra – ha sottolineato il presidente dell’Istituzione Gaetano Piermarino – abbiamo creato per l’occasione una mostra importante con opere e serigrafie originali dell’artista affinché la popolazione di Campomarino e quella dei paesi limitrofi possa comprendere la grandezza di quello che è stato un grande maestro del Novecento, ultimo esponente del post cubismo”

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del consiglio comunale e delegato alla Cultura Carmen Carriero e dal sindaco Piero Donato Silvestri, presenti all’inaugurazione della mostra.

L’esposizione delle opere di Kodra, che vanno ad inserirsi nella suggestiva cornice di Palazzo Norante e ad integrarsi con la splendida “Sala Kodra” creata dall’Istituzione, costituisce un importante tassella nella promozione della cultura e dell’arte. Sono già diverse le scuole del territorio che hanno visitato la mostra e usufruito di un tour guidato, confermando come Palazzo Norante sia sempre più il cuore culturale di Campomarino.

La mostra resterà aperta tutti i giorni fino al 3 marzo:

- Dal lunedì al venerdì h. 9.30-12.30 / 15.00-19.00

- Sabato e domenica h. 17.00-19.00

Galleria fotografica