TERMOLI. Grande festa ieri sera alla Parrocchia di Gesù Crocifisso per i cento anni di Dalia Trivelli.

Prima la Santa Messa officiata da don Elio Moretti e poi il saluto di amici e parenti nei locali della chiesa.

A portare gli auguri a nome dell’amministrazione comunale di Termoli era presente il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano che ha consegnato alla centenaria un mazzo di fiori e una targa a ricordo dell’evento per l’importante ed ambizioso traguardo di vita.

Per Dalia Trivelli, nata a Mafalda il 28.02.1924, anche la lettura della benedizione apostolica firmata da Papa Francesco il 30 gennaio scorso con la quale si augura alla centenaria termolese una buona salute, serenità di spirito e qualsiasi altro bene. Una giornata tutta da ricordare per la simpatica nonnina grazie alla festa organizzata dalla parrocchia con una grande torta che ha sancito i festeggiamenti.

“Auguri Dalia per l’esempio di amore alla vita che ogni giorno ci doni”. Una lunga vita trascorsa in favore della famiglia e degli amici, sempre presente anche alla messa domenicale, un vero e proprio esempio di vita che il vicesindaco reggente Ferrazzano e tutti i parrocchiani hanno voluto sottolineare unendosi ai festeggiamenti per i cento anni di Delia Trivelli una donna, come hanno voluto ricordare i parenti, robusta come una quercia e temprata dalle intemperie della vita ma sempre presente e disponibile con tutti.

