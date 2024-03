Aido Larino-San Martino: riconfermate Graziella Vizzarri e Filomena Saracino

LARINO. Riconfermate alla guida del gruppo comunale Aido di Larino e del gruppo comunale di San Martino in Pensilis, rispettivamente, Graziella Vizzarri e Filomena Saracino, che restano in carica per il prossimo quadriennio.

Le assemblee nelle due località sono state celebrate il 27 e il 28 febbraio. I nuovi direttivi che le presidenti Vizzarri e Saracino guideranno nel nuovo mandato sono composti da: Filomena Saracino, Andrea Gasbarro, Antonella Tomizzi, Leo Battista e don Nicola Mattia per San Martino In Pensilis; Graziella Vizzarri, Pasquale Gioia, Marilena Astolfo, Nicolina Carosella, Arianna Altieri, Mario Moccia e Giuseppe Lapenna per Larino.

Entrambi i Gruppi comunali, molto attivi sul territorio, prevedono un programma fitto di iniziative volte alla sensibilizzazione presso le comunità e le scuole della donazione organi tessuti e cellule e alla prevenzione presso le comunità e le scuole in sinergia di altri enti ed istituzioni.