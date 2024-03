Studenti di Santa Croce a lezione di legalità con l'Arma dei Carabinieri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. "La bellezza della cultura della legalità può salvare il mondo perché permette di essere liberi e di vivere insieme in un mondo migliore".

Con queste parole il Capitano Christian Petruzzella, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Larino, si è rivolto agli studenti delle classi del biennio del Liceo scientifico di Santa Croce nel corso di un incontro condiviso con la dirigente scolastica, Giovanna Fantetti.

L'iniziativa ha affrontato temi significativi che accompagnano gli studenti nel loro percorso di crescita e stimolano la riflessione. Il comandante, con uno stile di prossimità, ha parlato di sicurezza non solo in termini di regole o misure da rispettare ma come un modo virtuoso di approcciarsi alla vita in cui tutti possono offrire il proprio contributo, a partire da piccoli gesti di amore e di generosità.

Un momento per conoscere anche la figura e il ruolo del Carabiniere come un punto di riferimento affidabile nella vita quotidiana sia in un contesto piccolo, come un paese, sia grande come una città. Un impegno che va dall'aiuto alla persona in difficoltà, alle indagini scientifiche fino alle missioni all'estero evidenziando sempre una capacità di leggere oltre le situazioni, di saper ascoltare e accogliere anche chi può sbagliare o può sentirsi tradito.

L'impegno, ha osservato Petruzzella, è "aprirsi il più possibile al cittadino al fine di metterlo in condizioni di potersi fidare di noi".

Come si diventa Carabiniere? "Bisogna sempre credere fermamente in ciò che si fa, questo è un consiglio che vale per ogni lavoro, per ogni situazione e aspetto della nostra vita" ha affermato il Capitano con determinazione e passione rivolgendosi agli studenti e presentando alcuni video realizzati dall'Arma.

L'incontro, aperto dalla vicepreside, Giuseppina Cruceli, che ha ringraziato il Capitano a nome della Dirigente e di tutto l'Istituto omnicomprensivo evidenziando la bontà e gli obiettivi di un'iniziativa lodevole, ha previsto anche l'intervento del maresciallo Gabriele Coppola, Comandante nucleo ispettorato lavoro a Campobasso che ha illustrato alcune attività di un lavoro che ama e che richiama anche principi di sensibilità e conoscenza del territorio in cui si opera.

Riflessioni preziose offerte anche dal cortometraggio "Piccole cose dal valore non quantificabili" in cui i registi, Luca Genovese e Paolo Miniero, in soli dieci minuti riescono a trattare il tema della violenza con delicatezza e profondità.

Nella stessa giornata gli incontri con i Carabinieri hanno coinvolto anche gli alunni delle scuole di primo grado a Santa Croce di Magliano.

L'Istituto omnicomprensivo continua così ad aprirsi al territorio rinnovando un'alleanza con le istituzioni e le famiglie per prevenire, formare e costruire una società in cui si vuole credere.

