"Storie d'inverno": applausi per “Poesie a Pezzi” di Luigi Pizzuto

CAMPOMARINO. Applausi per il libro “Poesie a Pezzi” di Luigi Pizzuto a “Storie d’Inverno”, appuntamento letterario presso Palazzo Norante a Campomarino.

Un appuntamento che ha regalato non poche emozioni in una sala attenta al canto del cuore. In tanti si sono immersi in un clima di sensibilità che aiuta a capire meglio il cammino dell’uomo. Il pubblico presente, pertanto, ha apprezzato i contenuti della silloge poetica che nel dialogo felice immediatamente ha suscitato non poche sensibilità. I contenuti sono stati vari e attuali. Pieni di suggestioni e di temi sensibilissimi. Strettamente legati alle emozioni, alla natura, al paesaggio molisano, alle guerre e alle problematiche dei nostri tempi che hanno a che fare con le attese, le preoccupazioni e il senso dell’essere. Le poesie hanno questo potere quando raggiungono il cuore. Palazzo Norante, nei suoi stimoli culturali, tra libri di ogni tipo e iniziative culturali legate alla voce dell’arte e del fare, riserva sempre non poche sorprese. Nella domenica appena trascorsa, nei luoghi che mettono al centro gli strumenti e i servizi culturali, si sono indubbiamente rilanciato gli interessi verso una cultura che piace quando è schietta, spontanea e si serve di una comunicazione tesa a coinvolgere i presenti nel gioco delle emozioni.

Ogni forma d’arte piace sicuramente se va in questa direzione. L’appuntamento si deve al Comune di Campomarino e alla Biblioteca “Ibrahim Kodra”. Gaetano Piermarino, Presidente dell’Istituzione, ha fatto gli onori di casa. Soffermandosi sull’importanza dei libri che trovano spazio nel ciclo delle “Storie d’Inverno” perché hanno a che fare con la crescita della nostra cultura e della nostra mente. “Sono felicissimo nel presentare questa iniziativa culturale a Palazzo Norante, spiega Gaetano Piermarino, che segue il ciclo di “Storie d’Autunno”. Sono felicissimo poi di ospitare una presenza che è già stata in questo palazzo, il professore Luigi Pizzuto, un uomo di scuola che ci ha regalato delle belle emozioni sul terreno del racconto della memoria, della storia e delle storie di oggi e di ieri. Ha dedicato la sua vita alla poesia, alla ricerca storica e allo studio degli eventi locali che appartengono alla cultura regionale. È autore di svariati libri che si possono consultare nella nostra biblioteca, per favorire, pertanto, l’attenzione anche verso la lettura e la conoscenza del nostro territorio. Dialogherà con l’autore di “Poesie a Pezzi” la scrittrice Gabriella Paduano, che ha legami con Campomarino, storica e studiosa nel campo dell’arte”. Nel dialogo con l’autore la Paduano ha posto l’accento sull’importanza della poesia oggi. Una forma di comunicazione che con l’equilibrio emotivo della parola coinvolge vecchie e nuove generazioni ed è un’opportunità preziosa per conoscersi, per ascoltare e riflettere. E nel dialogo che fa conoscere legami, rapporti e passioni dell’uomo viene fuori la funzione della poesia.

Oggi più che mai perché si tende sempre più a parlare di meno. A scrivere. La poesia che racconta le emozioni che si provano osservando la natura e i comportamenti dell’uomo produce un effetto decisamente positivo e straordinario nell’agire individuale. Dalla lettura di alcune poesie come “Oltre le foglie”, “Danza la luce”, “Chicchirichì” e “Notte termolese” emerge una natura che si tocca con mano. Sa di fresco, di scoperta e riscoperta, innocente e bambina. La presenza delle cose fa sentire la ragione del proprio essere. Negli appuntamenti stagionali il sole le rianima. È il principio del muto divenire dove l’animo umano scopre l’essenza vitale. Dove l’amore, la freschezza espressiva e il calore del sole rilanciano percorsi sereni, concreti, pieni di vitalità. Troppo spesso la guerra, l’appiattimento dell’uomo ai nuovi strumenti che spogliano di emozioni e umanità la personalità umana, la perdita dell’identità, l’attacco selvaggio alla natura, i bombardamenti contro i bambini e le persone innocenti, rompono gli equilibri di un cammino esistenziale che sembra lineare soltanto in apparenza. Viene fuori così il titolo di “Poesie a Pezzi”. In questa direzione vanno le poesie sulla guerra. Un’azione criminosa, mostruosa e disumana. Un terremoto di fuoco, come viene precisato in una composizione sempre attuale, che spezza ogni sogno. Mette uomini e popolazioni contro. “Piazza Grande” nei suoi versi ricorda le stragi di ieri.

Nel dialogo finale la riflessione si accende sul presente. E sulla necessità di cambiare passo per vivere una vita più serena ed umana. All’insegna dei principi che qualificano il nostro agire.