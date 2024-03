Al Majorana "La seconda guerra mondiale e la storia dei Red Tails”

TERMOLI. “La Seconda guerra mondiale in Molise e la storia dei Red Tails”. Marco Altobello incontra gli studenti dell’Istituto Majorana.

Un evento fortemente voluto dai docenti dell’Istituto Majorana di Termoli ha coinvolto nella giornata di ieri, sabato 1 marzo, circa 300 ragazzi delle classi quarte e quinte che hanno riempito l’auditorium d’Istituto e accolto con entusiasmo e partecipazione Marco Altobello, giornalista, scrittore e membro del Comitato Esecutivo di “Freedom for Italy”, l’organizzazione di Assoknowledge – Confindustria che si occupa di incentivare lo sviluppo del territorio italiano e l’educazione attraverso le commemorazioni degli eventi accaduti durante la Seconda guerra mondiale.

Oggetto dell’incontro con gli studenti è stato un approfondimento sulla Seconda guerra mondiale, con particolare rilevanza riservata alla storia del Molise e quindi ad eventi che hanno segnato la nostra Regione come lo sbarco di Termoli, i bombardamenti di Isernia e Venafro e la storia dei campi di aviazione di Campomarino e del Basso Molise.

Grande interesse tra gli studenti ha suscitato la storia dei Tuskegee Airmen, i piloti afroamericani impiegati a Campomarino tra il 1944 e il 1945 protagonisti di un’epopea affascinante e di grande rilevanza internazionale che è stata raccontata da Marco Altobello nel suo ultimo libro “Red Tails. Da Tuskegee a Ramitelli”.

“Questi incontri – ha spiegato Marco Altobello – sono fondamentali non solo poiché costituiscono un’occasione per approfondire argomenti che gli studenti trattano con i loro docenti, ma anche perché pongono l’accento su avvenimenti meno conosciuti che hanno interessato direttamente il nostro territorio. Non solo, è importante suscitare nei ragazzi quella curiosità che è anche in grado di far emergere in loro uno spirito critico rivolto a temi importanti come la pace, i valori democratici, la tolleranza e il rifiuto del razzismo”.

I ragazzi e i docenti sono stati protagonisti non solo di un semplice incontro didattico, ma di uno straordinario viaggio nella storia, un viaggio in grado di suscitare notevole interesse e curiosità tra gli studenti, rapiti dalle capacità di comunicazione del relatore: “Ho ricevuto feedback molto positivi dai ragazzi e soprattutto dalle docenti – ha confermato la Dirigente Scolastica Maria Maddalena Chimisso – l’incontro è durato ben tre ore, con due gruppi numerosi di studenti che si sono dimostrati entusiasti”.

L’evento si inserisce in una serie di incontri che il Majorana ha organizzato al fine di coinvolgere gli studenti in un percorso formativo importante, che vede l’Istituto scolastico di Termoli all’avanguardia sotto questo punto di vista. Il 17 gennaio 2024 è stato ospite Ugo Foà, in occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria.

Galleria fotografica