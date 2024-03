Alle figurine Panini non si rinuncia, tanti collezionisti da Termoli a Piazza Salotto

TERMOLI. Anche in piena era digitale e con la frontiera dell'intelligenza artificiale a portata di mouse ci sono dei "totem" che non passano mai di moda, come le mitiche figurine Panini. In tanti sono partiti da Termoli per partecipare alla tappa pescarese del Panini Tour, dove folla ed entusiasmo hanno accolto l carovana della collezione più ambita da sempre.

Piccoli e grandi collezionisti ma anche semplici appassionati si sono dati appuntamento in Piazza Salotto dalle prime ore del mattino.

Tra loro anche tanti collezionisti provenienti da Termoli e dal Molise che hanno potuto scambiare figurine e completare i loro album.

Quello delle figurine è un mercato che ha sempre attratto grandi e piccoli da ormai decenni e il Panini Tour è l'occasione giusta per scambiare figurine, comprare gadget e incontrare anche vecchie glorie del calcio. Questa mattina erano presenti anche alcune vecchie glorie del calcio come Mauro Esposito e Marco Sansovino.

L'evento si svolgerà anche domani, domenica, 3 marzo, dalle 10 alle 18 sempre in Piazza Salotto a Pescara.

Galleria fotografica