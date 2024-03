Un Micio per Amico: l'associazione dedicata al benessere dei gatti randagi

TERMOLI. Nel panorama delle associazioni a difesa degli animali, spicca l’impegno coraggioso della giovane realtà basso-molisana di "Un Micio per Amico", nata lo scorso ottobre sotto la guida del presidente Luca Gottardi. Quest'associazione si distingue per il suo impegno nobile e senza riserve nel promuovere il benessere dei gatti randagi, che inevitabilmente passa anche per un programma di sterilizzazione di alcuni di loro, un'arma potente per controllare la proliferazione della popolazione felina e garantire la loro salute, prevenendo così il sopraggiungere di diverse - e a volte letali – malattie e migliorare quindi la qualità della loro vita.

Con sette membri del direttivo e un numero sempre più crescente di persone registrate sul gruppo Facebook, "Un Micio per Amico" – che è regolarmente registrata come associazione culturale - si sta radicando sempre più tra la comunità locale, il cui sostegno è evidente con ben già 50 persone tesserate. "Siamo diventati una grande famiglia e ringraziamo i tanti cittadini che ci sostengono portando cibo, coperte e donandoci qualcosa per le spese veterinarie ai felini bisognosi". Nonostante le sfide quotidiane, Luca - presidente dell'associazione - presenta con orgoglio i risultati del lavoro svolto dall’autunno 2023, con ben 20 adozioni di pelosetti abbandonati o maltrattati. Grazie ai suoi sforzi instancabili e dei volontari devoti, l'associazione compie costanti ed importanti passi avanti e si adopera ogni giorno per garantire cibo, medicine e cure ai gatti, dimostrando un amore senza limiti per queste dolci e affascinanti creature. Va sottolineato che l'assistenza non riguarda solo i felini, ma si estende anche ai cani bisognosi.

Il prossimo obiettivo dell'associazione è la creazione di un rifugio sicuro per gatti, un’oasi felina, costituita da casette che possano accoglierli e dare loro riparo dopo operazioni, interventi e durante situazioni di difficoltà ed emergenza. Questa iniziativa è di fondamentale importanza per garantire il recupero post-operatorio e la protezione dagli agenti esterni. A Campomarino Lido ben 6 colonie feline sono state registrate, un segno tangibile dell'impatto positivo dell'associazione sul territorio, un faro di speranza per i gatti bisognosi.

In un gesto di solidarietà e sostegno reciproco tra associazioni, l'Associazione milanese di cani "Cercapadrone OdV" invia ogni mese un generoso bonifico per sostenere l'acquisto di cibo per gatti direttamente al negozio termolese per animali Verì. Anche la dottoressa Teresa De Martino di Serracapriola contribuisce in modo significativo con le sue cure premurose, evidenziando il potenziale di collaborazione tra professionisti e volontari nell'ambito del benessere animale. Così come va ringraziato il Servizio Veterinario Asrem di Termoli e Larino per l’impegno nella sterilizzazione gratuita e una continua operatività per la lotta al randagismo da parte di medici specialisti così come per le possibilità di adozione. Un lavoro corale importante e proficuo tra l’associazione, i volontari, i cittadini, i medici e le istituzioni a conferma che lo studio, la dedizione e il coinvolgimento di tutte le parti in gioco porta sempre risultati buoni e concreti.

Tuttavia, c'è una nota cupa in questa storia di impegno e dedizione. Gli episodi di avvelenamento dei gatti persistono e rappresentano una minaccia, spingendo Luca e tutta l'associazione a rafforzare la sua missione di sensibilizzazione e la sterilizzazione come mezzo per prevenire la sofferenza e proteggere i nostri amici a quattro zampe. È importante ricordare che la neonata associazione "Un Micio per Amico" agisce come un complemento alle cure veterinarie e non intende “sostituirsi a Dio”: la sterilizzazione è una pratica controllata e umana, che dovrebbe essere promossa e incoraggiata in tutti gli ambiti della nostra società. Sarebbe estremamente gratificante se anche gli istituti scolastici considerassero la possibilità di proiettare video di sensibilizzazione, per educare le future generazioni sull'importanza del rispetto e della cura verso gli animali, visti anche gli ultimi episodi di maltrattamenti registrati in Italia.

In conclusione, "Un Micio per Amico" è più di un'associazione: è un punto di riferimento per la tutela, la sterilizzazione e l'adozione dei felini e il mantenimento delle colonie, offrendo loro una speranza di una vita migliore e dimostrando che, con determinazione e passione, è possibile fare la differenza.

Invitiamo tutti coloro che condividono questa missione a iscriversi al gruppo Facebook "Associazione un Micio per Amico" per seguire le varie storie e conoscere i diversi progetti nonché per contribuire alla diffusione di messaggi di adozione e sensibilizzazione nel nostro territorio. Ogni aiuto è benvenuto!

