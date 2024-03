La statua pellegrina della Madonna di Lourdes nella diocesi di Termoli-Larino

TERMOLI-LARINO. Con immensa gioia, preghiera e forte devozione la diocesi di Termoli-Larino accoglie l'effige pellegrina della Madonna di Lourdes nelle giornate del 5 e 6 marzo 2024.

L'iniziativa territoriale, a cura dell'Unitalsi – sottosezione di Termoli, si inserisce nella Peregrinatio Mariae che sta attraversando tutta l'Italia e in questi giorni il Molise.

Di seguito il programma delle due intense giornate di fede, condivise dall'Unitalsi con il Vescovo, mons. Gianfranco De Luca, i parroci e le comunità alle quali tutti sono invitati a partecipare:

Martedì 5 marzo 2024

Ore 11:30

Arrivo all’Hospice di Larino

(preghiera e giro nei reparti)

Ore 15:30

Arrivo a Ururi nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie.

S. Rosario meditato.

Ore 17:00

Concelebrazione Eucaristica presieduta da

S.E. mons. Gianfranco DE LUCA.

Ore 18:30

Atto di affidamento e saluto

Ore 19:00

Arrivo nella parrocchia di San Pietro Apostolo di San Martino in Pensilis

Momento di preghiera

Ore 20:30

Arrivo presso il Santuario della Madonna delle Grazie di Termoli

S. Rosario meditato e veglia mariana

Mercoledì 6 marzo 2024

Ore 8:15

Santa Messa

presieduta da don Gianfranco LALLI

Ore 9:30

Arrivo della Vergine presso la struttura OPERA SERENA di Termoli

Celebrazione Eucaristica presieduta da

S.E. mons. Gianfranco DE LUCA

Ore 11:00

Atto di affidamento e Saluto

Ore 11:30

Arrivo presso la struttura Villa Santa Maria

di Montenero di Bisaccia

Ore 13:30

Saluto a Maria e consegna dell’effige alla Sezione Abruzzese

Si ringrazia l'associazione Unitalsi, impegnata nella Pastorale diocesana per la Salute, per l'impegno e la sensibilità dedicata a un evento così significativo.

PRESENTAZIONE

Il Rettore del Santuario di Lourdes ha infatti concesso all’Unitalsi (per il periodo 01/10/2023 - 23/03/2024), al termine dell’annuale pellegrinaggio nazionale, l’Effige pellegrina di Nostra Signora di Lourdes, la statua che viene utilizzata periodicamente nelle processioni aux flambeaux all’interno del Santuario. L’idea della peregrinatio Mariae è nata prendendo spunto dal tema pastorale che il Santuario di Lourdes ha scelto per il 2024: “ … che si venga qui in processione ”.

Rispondendo a questo invito, che è parte del messaggio che la Vergine ha affidato a Bernadette il 2 marzo 1858, l’UNITALSI ha scelto di mettersi in processione con l’Effige della Vergine, facendo tappa nei territori per permettere l’incontro con Maria soprattutto a chi è impossibilitato a recarsi fisicamente in processione alla Grotta di Massabielle.

Come spiegato dal presidente regionale Unitalsi, Giuseppe Colucci, "la presenza della Vergine Immacolata di Lourdes sarà certamente occasione per promuovere un’autentica devozione mariana, nello spirito unitalsiano, in ogni realtà locale, per approfondire il messaggio di Lourdes e per coinvolgere nella preghiera comunità ecclesiali e persone, specialmente quelle ammalate o che vivono in uno stato di disagio. Secondo questo spirito, i responsabili delle varie Sottosezioni molisane (Campobasso, Isernia, Termoli e Trivento), in sintonia con i rispettivi Vescovi, hanno inserito nel programma della peregrinatio visite e soste non solo nelle chiese, ma anche e soprattutto nei luoghi di sofferenza, solitudine e disagio, quali carceri, ospedali, case di riposo".