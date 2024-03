L'Archeoclub di Termoli fa il boom di iscrizioni per l’anno 2024

TERMOLI. Tanta soddisfazione da parte del presidente dell’Archeoclub di Termoli, Oscar De Lena alla chiusura della campagna delle iscrizioni per l’anno 2024.

L’Associazione dell’Archeoclub di Termoli, nata nella nostra città 49 anni fa, quest’anno ha battuto tutti i record di iscritti: fino a due anni fa l’associazione contava 80-90 soci ma già dallo scorso anno il numero era schizzato a 141. Il target che il presidente De Lena si era prefisso per quest’anno era di 150 iscritti e invece il 28 febbraio, il numero finale trasmesso alla sede nazionale dell’Archeoclub d’Italia a Roma alla quale l’associazione è affiliata, è stato di 173 iscritti… molto probabilmente una delle più numerose della nostra città.

La “mission” dell’Archeoclub di Termoli è la promozione, la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e storico-archeologico del territorio in cui è presente. Nella nostra regione l’Archeoclub di Termoli è l’unica associazione presente delle quasi 200 esistenti in Italia, guidata da undici anni dal presidente Osca De Lena. Tra i numerosi soci diversi provengono anche da altri centri del nostro Molise e del vicino Abruzzo.

Nell’associazione sono presenti diverse professionalità che rappresentano un po' il mondo della cultura inteso a 360 gradi. Il nostro Molise è una regione molto ricca di siti storici e archeologici che altre regioni italiane ci invidiano e, tutti i soci, si impegnano per promuovere le peculiarità del nostro territorio. Sicuramente con un miglior coordinamento tra la sovrintendenza, i comuni e tutte le associazioni culturali che si occupano di questo ricco patrimonio di cui disponiamo, si potrebbe pensare di realizzare, nella nostra regione, degli itinerari turistici per tutti gli amanti dell’arte, dell’archeologia, della storia, dell’ambiente e dell’enogastronomia che potrebbero favorire un incremento turistico non solo per il periodo estivo, ma per tutto l’anno.

Un’ultima cosa che all’associazione preme ricordare è quella che l’elemento fondamentale che la caratterizza, è lo spirito di amicizia e di sincera collaborazione che anima tutti i soci non solo di Termoli ma di tutte le sedi affiliate all’Archeoclub d’Italia aps, consapevoli che il contributo di ogni singola sede, e di ognuno all’interno delle Sedi, concorre ad accrescere l’insostituibile patrimonio di cultura e di civiltà che abbiamo ereditato dai secoli passati e che è, ancora oggi, la fonte primaria della nostra identità nazionale.

Nello scorso anno l’Archeoclub Termoli tra le tante iniziative promosse, ha organizzato 8 escursioni visitando oltre 20 località di grande interesse storico e culturale. Tra queste piace ricordare: la Reggia di Capodimonte, la mostra dei quadri di Artemisia Gentileschi a Napoli, 3 giorni in Calabria con la visita ai Bronzi di Riace, 3 giorni nel Salento con la visita al Museo Archeologico di Taranto e poi altre città come Alatri, Anagni, Lucera, Troia, Benevento.

Quattro le conferenze proposte ai soci e alla cittadinanza: la prof.ssa Di Giannantonio che ha trattato il tema: “La sacralità dei Sanniti nella Tavola Osca”; il dott. Antonio Occhionero “I danni dell’alcool”; il dott. Giuseppe Zio “La storia dell’uomo attraverso le mappe” Oscar De Lena “La battaglia di Termoli 3-6 ottobre 1943”. Numerosi i turisti accompagnati dal presidente Oscar De Lena a visitare il nostro caratteristico Borgo Antico, presentazione di libri di alcuni nostri soci e tante altre attività. Altrettanto accattivante sarà il programma del 2024 con nuove località di cui la nostra Italia è ricchissima.